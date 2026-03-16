Πως επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή το Final Four της Αθήνας

Πυρετώδεις συσκέψεις στην Γ.Α.Δ.Α, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για το Final Four 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, μετατρέποντας την Αθήνα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν έχει επηρεάσει και το Final Four, που θεωρείται η μεγαλύτεργη διοργάνωση της χρονιάς, για την Ελλάδα.

Η Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας και άλλες υπηρεσίες βρίσκονται σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή διαξαγωγή της διοργάνωσης της Euroleague, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο.

Το πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή 22 Μαίου, όταν θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί, ενώ η κορύφωση της διοργάνωσης αναμένεται δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 24 Μαΐου, με τον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο σημερινής σύσκεψης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου μετείχαν και οι επικεφαλής της Αθλητικής Βίας ήταν το ενδεχόμενο να φτάσει στο Final Four Ισραηλινή ομάδα, οπότε τα μέτρα θα είναι ιδιαιτέρως αυξημένα.

