ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πως επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή το Final Four της Αθήνας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πυρετώδεις συσκέψεις στην Γ.Α.Δ.Α, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για το Final Four 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, μετατρέποντας την Αθήνα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν έχει επηρεάσει και το Final Four, που θεωρείται η μεγαλύτεργη διοργάνωση της χρονιάς, για την Ελλάδα.

Η Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας και άλλες υπηρεσίες βρίσκονται σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή διαξαγωγή της διοργάνωσης της Euroleague, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο.

Το πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή 22 Μαίου, όταν θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί, ενώ η κορύφωση της διοργάνωσης αναμένεται δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 24 Μαΐου, με τον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο σημερινής σύσκεψης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου μετείχαν και οι επικεφαλής της Αθλητικής Βίας ήταν το ενδεχόμενο να φτάσει στο Final Four Ισραηλινή ομάδα, οπότε τα μέτρα θα είναι ιδιαιτέρως αυξημένα.

monobala.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

