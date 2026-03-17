Η αποστολή του Παναθηναϊκού για Μπέτις

Προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη του με σκορ 1-0 επί της Μπέτις στο ΟΑΚΑ.

Πλέον, στο δεύτερο ματς οι «πράσινοι» πάνε ενισχυμένοι, αφού στην αποστολή επιστρέφει ο Κώτσιρας που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε και τους 22 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για τη μάχη στην Ανδαλουσία, ενώ υπενθυμίζεται πως ο Ζαρουρί είναι τιμωρημένος.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Στα της σημερινής προπόνησης, οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας της μπάλας, ακολούθησε τακτική και εν τέλει παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ-Μπράουν.