Η αποστολή του Παναθηναϊκού για Μπέτις

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για Μπέτις

Με Κώτσιρα για την πρόκριση στην Ανδαλουσία

Προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη του με σκορ 1-0 επί της Μπέτις στο ΟΑΚΑ.

Πλέον, στο δεύτερο ματς οι «πράσινοι» πάνε ενισχυμένοι, αφού στην αποστολή επιστρέφει ο Κώτσιρας που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε και τους 22 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για τη μάχη στην Ανδαλουσία, ενώ υπενθυμίζεται πως ο Ζαρουρί είναι τιμωρημένος.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Στα της σημερινής προπόνησης, οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας της μπάλας, ακολούθησε τακτική και εν τέλει παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ-Μπράουν.

Η Άρσεναλ κέρδισε και έφυγε για τους «8» - Τιτανομαχία Ρεάλ-Μπάγερν στη συνέχεια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έστησε πάρτι με… καλεσμένη τη Φενέρ ο Ολυμπιακός και τον Φουρνιέ σε τρελά κέφια

EUROLEAGUE

|

Category image

Τσέκαρε εισιτήριο για τους «8» η Σπόρτινγκ με επική ανατροπή επί της Μπόντο/Γκλιμτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτοικος Λίβερπουλ θα παραμείνει ο Άλισον για ακόμη μία σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απογοητευμένος ο Νεϊμάρ που έμεινε ξανά εκτός των επιλογών του Αντσελότι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σφύριξε» το τρένο και λείπει από μέσα!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Nα τους πιστέψουν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έχει τις ευθύνες του και είναι στο χέρι του

ΑΕΛ

|

Category image

Πλήγμα στον Απόλλωνα ο Λαμ, τι έδειξαν οι εξετάσεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τρίτη σερί νίκη για τη Χαποέλ Τελ Αβίβ

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος με το φινάλε της σεζόν η Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Ένωσης

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η FIFA παρουσίασε το πρώτο τραγούδι του Μουντιάλ 2026

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Γιουβέντους έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Γκρίνγουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις της Λίβερπουλ μετά από τρεις μήνες ο Ίσακ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Υπάρχει ενδιαφέρον από κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη