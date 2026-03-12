ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευρωλίγκα: Συναρπαστικές αναμετρήσεις στο «κυρίως πιάτο» της 31ης αγωνιστικής

Με έξι αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, συνεχίζεται απόψε η 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Με πλούσια δράση και με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Εκτός από την εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού με τη Μονακό και την εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις, τέσσερα ακόμα παιχνίδια τραβούν πάνω τους τα βλέμματα

Στο σημαντικότερο εξ αυτών (21:45), η τρίτη της βαθμολογίας Βαλένθια δοκιμάζεται στην έδρα της τέταρτης Ρεάλ Μαδρίτης, με αμφότερες να έρχονται από συνεχόμενες νίκες και να ψάχνουν νίκες με τις οποίες θα κάνουν άλμα τετράδας.

Στις 21:00 η Dubai BC θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπασκόνια στη Βοσνία και στο Σαράγεβο, ενώ μισή ώρα αργότερα η Μπάγερν θα υποδεχθεί στο Μόναχο την Εφές, η οποία έρχεται από δύο διαδοχικές ήττες και παραμένει κολλημένη στα χαμηλά της βαθμολογίας.

Τέλος, στις 22:00 θα ξεκινήσει το γαλλικό ντέρμπι της Παρί με τη Βιλερμπάν, με αμφότερες να παλεύουν περισσότερο για το γόητρό τους, παρά για τη βαθμολογική τους θέση.

Η 31η αγωνιστική:

Τετάρτη 11/2

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη 12/3

Μονακό-Ολυμπιακός 20:00

Dubai BC-Μπασκόνια 21:00

Μπάγερν Μονάχου-Εφές 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 21:45

Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις 22:00

Παρί-Βιλερμπάν 22:00

Παρασκευή 13/3

Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε 21:00

Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30

Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:30

