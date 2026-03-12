ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάρκου: «Έχει αδικηθεί η διοίκηση, γίνεται μεγάλη προσπάθεια στο θέμα επενδυτών»

Η Στέλλα Μάρκου παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport FM 104.0

Διαβάστε όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης για τα τελευταία νέα στην ομάδα... 

Για το κλίμα στην ομάδα: «Είμαστε αρκετά χαρούμενοι και με τους βαθμούς που πήραμε και με αυτά που βλέπουμε εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.»

Για την προσφορά του Καμορανέζι: «Είναι εκεί οι αριθμοί και το άγχος και η πίεση σε αυτά τα παχινίδια που είχαμε να δώσουμε ήταν με το μέρος μας λόγω και των βαθμών που χάσαμε στον πρώτο γύρο»

Για το οικονομικό: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η φετινή χρονιά και πραγματικά αυτό που κάναμε δεν μπορεί να το κατανοήσει κάποιος που δεν το έχει ζήσει. Είμαστε στην τελική ευθεία, έχουμε οριοθετήσει τις υποχρεώσεις μας και κάνω ξανά κάλεσμα στον κόσμο για να δώσει ακόμα λίγη βοήθεια. Λίγο ακόμα όλοι μας»

Για το θέμα επενδυτών: «Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται υπομονή από όλους. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Η Ανόρθωση είναι ελκυστικός προορισμός και ο στόχος μας ήταν να συμμαζέψουμε τα οικονομικά ως πρός αυτή την κατέυθυνση»

Για την διοίκηση: «Έδωσε αρκετά χρήματα η διοίκηση φέτος και πιστέυω οτι έχει αδικηθεί. Δεν καθόταν και περίμενε λεφτά από τον κόσμο»

Για τα αγωνιστικά: «Δεν είναι ξεκάθαρη η εικόνα για τον Ντα Κρούζ, το πιο πιθανό όμως είναι να χάσει το παιχνίδι»

 

Διαβαστε ακομη