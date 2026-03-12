Αρμπελόα: «Ο Βαλβέρδε ενσαρκώνει ιδανικά αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, «ενσαρκώνει ιδανικά αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης», δήλωσε ο προπονητής του, Άλβαρο Αρμπελόα, λίγο μετά τον πρώτο αγώνα για τους «16» του Champions League.

«Είναι ένας παίκτης που αντιπροσωπεύει ιδανικά αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ένας από τους ηγέτες αυτής της ομάδας και θα παραμείνει έτσι για πολύ καιρό ακόμα. Η εμφάνισή του με κάνει εξαιρετικά υπερήφανο, γιατί το αξίζει, μετά από όλες τις θυσίες που έχει κάνει», δήλωσε για τον αρχηγό των Μαδριλένων ο Αρμπελόα σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε:

«Είναι πάντα ο πρώτος που κάνει το βήμα όταν τα πράγματα πηγαίνουν... στραβά. Πάντα δίνει το παράδειγμα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτόν. Ήταν παντού απόψε και σκόραρε τρία γκολ. Είναι μια βραδιά που θα μας μείνει για πάντα. Είναι σίγουρα ο αγώνας όπου ακολουθήσαμε καλύτερα το σχέδιο παιχνιδιού μας. Απόψε ήμασταν μια ομάδα με κεφαλαία γράμματα. Αυτό χρειαζόμαστε σε κάθε αγώνα. Αυτή η ομάδα είναι γεμάτη με σπουδαίους παίκτες, αλλά πρέπει επίσης να είσαι μια σπουδαία ομάδα για να κερδίσεις εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι ή εναντίον της Έλτσε. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ικανή για τα πάντα. Είπα ότι δεν ήμασταν κατώτεροι από κανέναν, ότι θα τους κοιτούσαμε στα μάτια, και το κάναμε. Αυτός ο αγώνας δείχνει για τι είμαστε ικανοί.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, σχολίασε: «Ο αγώνας μας δεν ήταν τόσο κακός όσο υποδηλώνει το σκορ. Πόσες φορές μπήκαμε στην περιοχή; Ήταν απλώς θέμα να κάνουμε την σωστή πάσα και να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Μας έλειπε αυτή η μικρή λεπτομέρεια».

