ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρμπελόα: «Ο Βαλβέρδε ενσαρκώνει ιδανικά αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αρμπελόα: «Ο Βαλβέρδε ενσαρκώνει ιδανικά αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης»

«Είναι ένας από τους ηγέτες αυτής της ομάδας και θα παραμείνει έτσι για πολύ καιρό ακόμα»

 Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, «ενσαρκώνει ιδανικά αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης», δήλωσε ο προπονητής του, Άλβαρο Αρμπελόα, λίγο μετά τον πρώτο αγώνα για τους «16» του Champions League.

«Είναι ένας παίκτης που αντιπροσωπεύει ιδανικά αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ένας από τους ηγέτες αυτής της ομάδας και θα παραμείνει έτσι για πολύ καιρό ακόμα. Η  εμφάνισή του με κάνει εξαιρετικά υπερήφανο, γιατί το αξίζει, μετά από όλες τις θυσίες που έχει κάνει», δήλωσε για τον αρχηγό των Μαδριλένων ο Αρμπελόα σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε:

«Είναι πάντα ο πρώτος που κάνει το βήμα όταν τα πράγματα πηγαίνουν... στραβά. Πάντα δίνει το παράδειγμα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτόν. Ήταν παντού απόψε και σκόραρε τρία γκολ. Είναι μια βραδιά που θα μας μείνει για πάντα. Είναι σίγουρα ο αγώνας όπου ακολουθήσαμε καλύτερα το σχέδιο παιχνιδιού μας. Απόψε ήμασταν μια ομάδα με κεφαλαία γράμματα. Αυτό χρειαζόμαστε σε κάθε αγώνα. Αυτή η ομάδα είναι γεμάτη με σπουδαίους παίκτες, αλλά πρέπει επίσης να είσαι μια σπουδαία ομάδα για να κερδίσεις εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι ή εναντίον της Έλτσε. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ικανή για τα πάντα. Είπα ότι δεν ήμασταν κατώτεροι από κανέναν, ότι θα τους κοιτούσαμε στα μάτια, και το κάναμε. Αυτός ο αγώνας δείχνει για τι είμαστε ικανοί. 

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, σχολίασε: «Ο αγώνας μας δεν ήταν τόσο κακός όσο υποδηλώνει το σκορ. Πόσες φορές μπήκαμε στην περιοχή; Ήταν απλώς θέμα να κάνουμε την σωστή πάσα και να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Μας έλειπε αυτή η μικρή λεπτομέρεια».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέο ρεκόρ για την Ελλάδα: Τρίτη σερί χρονιά με διπλή παρουσία στους «16» του Europa και Conference League

Ελλάδα

|

Category image

Με Μίλαν Τράικοβιτς στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διχασμός στο Ιράν για το Μουντιάλ 2026: Παίκτες και λαός υπέρ της συμμετοχής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η απόλυτη κρίση, στιγμές αρνητικής ιστορίας, έξι σερί ματς γεμάτα «πόνο» για την Τότεναμ του Τούντορ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ελπίζω να μείνει, πρέπει να μείνει ο Καραπατάκης»

ΑΕΚ

|

Category image

Σημαντική επιστροφή για την Κρίσταλ Πάλας ενόψει ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ανακοίνωση Ομόνοιας: «Καλούμε τους φιλάθλους μας να μην μπαίνουν στο γήπεδο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σχεδιάζει ανακαίνιση τoυ Bombonera με στόχο τους 80.000 θεατές η Μπόκα Τζούνιορς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σερί είναι αναγκαίο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αρμπελόα: «Ο Βαλβέρδε ενσαρκώνει ιδανικά αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρχίζει ο β’ γύρος στη β’ φάση του πρωταθλήματος Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μυθικός Ανρί για Ρεάλ Μαδρίτης: «Ίσως βγάλω μαλλιά αν φορέσω την φανέλα της» (vid)

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλουν έδρα ηφαίστειο στην Ομόνοια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μάρκου: «Έχει αδικηθεί η διοίκηση, γίνεται μεγάλη προσπάθεια στο θέμα επενδυτών»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Conference League: Οι πρώτες μάχες για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη