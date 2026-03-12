ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρχίζει ο β’ γύρος στη β’ φάση του πρωταθλήματος Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

Αρχίζει ο β’ γύρος στη β’ φάση του πρωταθλήματος Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

Δείτε το πρόγραμμα

Την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, στις 20:30, στο στάδιο «Κυριάκος Πίσσης» στον Στρόβολο, ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της β’ φάσης του πρωταθλήματος Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, με το Α.Λ.Σ Ομόνοια 29 να υποδέχεται την πρωτοπόρο Sabbianco Ανόρθωση. Με τον αγώνα αυτό ξεκινάει ουσιαστικά και ο β’ γύρος της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης και συνάμα η αντίστροφη μέτρηση για ολοκλήρωσή της, ενόψει και των αγώνων που θα ακολουθήσουν για την τελική κατάταξη. Η Sabbianco Ανόρθωση με διπλό θα κάνει άλλο ένα βήμα για παραμονή της στην κορυφή μέχρι το τέλος της β’ φάσης, ενώ από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι κυνηγούν την παραμονή στην τρίτη θέση. Το άλλο παιχνίδι του α’ ομίλου, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και τον Παρνασσό θα διεξαχθεί το Σάββατο, 14 Μαρτίου, στις 17:00. Την ίδια ημέρα (14/03) θα γίνουν και τα παιχνίδια του β’ ομίλου. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος προπορεύεται στο β’ γκρουπ θα παίξει εκτός έδρας με τον ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς, στις 16:00, ενώ μία ώρα αργότερα (17:00) θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση του Προοδευτικού με τον ΑΟ Αραδίππου. Β’ ΦΑΣΗ Α' όμιλος - 4η αγωνιστική Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 - Sabbianco Ανόρθωση 13/03, 20:30 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Παρνασσός 14/03, 17:00 Β' όμιλος - 3η αγωνιστική ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - AΠΟΕΛ 14/03, 16:00 Προοδευτικός - ΑΟ Αραδίππου 14/03, 17:00 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΣ 1.Sabbianco Ανόρθωση 32 2.Παρνασσός 29 3.Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 21 4.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 18 Β’ ΟΜΙΛΟΣ 5.ΑΠΟΕΛ 16 6.Προοδευτικός 10 7.ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 4 8.ΑΟ Αραδίππου 2 Allwyn Γυναικών: Ξεκινούν οι μάχες του τίτλου Στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών ξεκινάνε το Σαββατοκύριακο οι μάχες για την τελική κατάταξη των έξι ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Για τον φετινό τίτλο θα κοντραριστούν Ε.Ν. Αθηένου και τα CyView Λατσιά, με την πρώτη να έχει πλεονέκτημα έδρας. Έτσι, ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στην Αθηένου το Σάββατο, 14 Μαρτίου, στις 18:00. Η πρωταθλήτρια για την περίοδο 2025-26 θα κριθεί στις τρεις επιτυχίες. Από εκεί και πέρα, για τις θέσεις 3-4 θα αναμετρηθούν Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου και ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς, με το εναρκτήριο παιχνίδι της σειράς να πραγματοποιείται στο στάδιο «Γλαύκος Κληρίδης» την Κυριακή, 15 Μαρτίου, στις 15:00. Tην ίδια ημέρα και ώρα θα παιχθεί το Πανελλήνιος – ΑΟ Αραδίππου, που αφορά τη διεκδίκηση της 5ης θέσης του βαθμολογικού πίνακα.

 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

