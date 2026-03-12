ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΚ Αθηνών & ΠΑΟ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Tους αγώνες των κυπριακών και των ελληνικών ομάδων για την φάση των «16» του Europa και του Conference League περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Από κυπριακής πλευράς για το Conference League η ΑΕΚ Λάρνακας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κρίσταλ Πάλας με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.26 στη νίκη των Άγγλων, 6.71 στην ισοπαλία και 16.75 στην επικράτηση της ομάδας του Χάβι Ροθάδα. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στην αναμέτρηση δίνεται στα 4.65.

Την ίδια ώρα για την ίδια διοργάνωση η ΑΕΚ Αθηνών αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στη Τσέλιε, με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 4.30 στη νίκη των Σλοβένων, 3.85 στην ισοπαλία και 1.80 για την νίκη της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτις. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Γιόβιτς αποτιμάται στο 1.93.

Για να δείτε τις αποδόσεις στις υπόλοιπες αποψινές αναμετρήσεις του Conference League πατήστε εδώ

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Για το Europa League o Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 19:45 την Μπέτις, με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 3.81 στη νίκη της ομάδας του Μπενίτεθ, 3.48 στην ισοπαλία και 2.22 στη νίκη των Ισπανών. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός, αποτιμάται στα 2.50.

Για να δείτε τις αποδόσεις στις υπόλοιπες αποψινές αναμετρήσεις του Europa League πατήστε εδώ

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Διαβαστε ακομη