Ολυμπιακός: Αυξάνονται οι μνηστήρες για Πιρόλα

Ομάδες από τη Γερμανία και την Ιταλία ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Λορέντσο Πιρόλα.

Ο Λορέντσο Πιρόλα έχει εκτοξεύει τις ποδοσφαιρικές του μετοχές τα δύο χρόνια που βρίσκεται στον Ολυμπιακό και αυξάνονται οι ομάδες που παρακολουθούν την εξέλιξή του και ετοιμάζουν κίνηση για να τον αποκτήσουν.

Ο Ιταλός στόπερ βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων της πατρίδας του, όπως η Μίλαν, η Ρόμα και η Γιουβέντους, που έχουν σημειωμένο το όνομα στις λίστες τους. Χθες αποκαλύφθηκε από τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ το ενδιαφέρον του Αμβούργου, το οποίο είναι διατεθειμένο να δαπανήσει 20-25 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό του.

Ο Ολυμπιακός ζητά περί τα 30 εκατ. ευρώ για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό, με τον παίκτη πάντως να μην… καίγεται να φύγει. Εξάλλου, με τους «ερυθρόλευκους» κατέκτησε πέρυσι το νταμπλ και φέτος αγωνίστηκε στο Champions League, ενώ έχει σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

