Όλα... μηδέν για Χάλαντ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

Εδώ και ένα μήνα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν έχει σκοράρει και ο Νορβηγός επιθετικός δεν κατάφερε να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί, ούτε στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο "Σαντιάγκο Μπερναμπέου", η Μάντσεστερ Σίτι έχασε 3-0, με τον Χάαλαντ να αγωνίζεται 82 λεπτά και να έχει 0 ασίστ και 0 σουτ προς την εστία. Επιπλέον, η αμυντική λειτουργία της Ρεάλ Μαδρίτης ανάγκασε τον 25χρονο να έχει μόλις 10 επαφές με την μπάλα και 3 πάσες.

