Όλα... μηδέν για Χάλαντ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»
Κακή εμφάνιση από τον Νορβηγό στράικερ της Σίτι στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Champions League
Εδώ και ένα μήνα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν έχει σκοράρει και ο Νορβηγός επιθετικός δεν κατάφερε να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί, ούτε στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Στο "Σαντιάγκο Μπερναμπέου", η Μάντσεστερ Σίτι έχασε 3-0, με τον Χάαλαντ να αγωνίζεται 82 λεπτά και να έχει 0 ασίστ και 0 σουτ προς την εστία. Επιπλέον, η αμυντική λειτουργία της Ρεάλ Μαδρίτης ανάγκασε τον 25χρονο να έχει μόλις 10 επαφές με την μπάλα και 3 πάσες.
👻 Erling Haaland's game in numbers against Real Madrid:— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 11, 2026
0 goals
0 assists
0 shots
0 shots on target
0 chances created
0 big chances created
0 successful take-ons
1 changed shirt pic.twitter.com/gTnCaACMpv
