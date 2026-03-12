ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα... μηδέν για Χάλαντ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

Όλα... μηδέν για Χάλαντ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

Κακή εμφάνιση από τον Νορβηγό στράικερ της Σίτι στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Champions League

Εδώ και ένα μήνα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν έχει σκοράρει και ο Νορβηγός επιθετικός δεν κατάφερε να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί, ούτε στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο "Σαντιάγκο Μπερναμπέου", η Μάντσεστερ Σίτι έχασε 3-0, με τον Χάαλαντ να αγωνίζεται 82 λεπτά και να έχει 0 ασίστ και 0 σουτ προς την εστία. Επιπλέον, η αμυντική λειτουργία της Ρεάλ Μαδρίτης ανάγκασε τον 25χρονο να έχει μόλις 10 επαφές με την μπάλα και 3 πάσες.

Διαβαστε ακομη