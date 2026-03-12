Conference League: Οι πρώτες μάχες για τους «16»

Η φάση των «16» του Conference League έστειλε ξανά την ΑΕΚ Λάρνακας στο Selhurst Park με νωπές τις μνήμες της επιτυχίας, τη στιγμή που η Φιορεντίνα ακόμα… κρατιέται και στην Ευρώπη.

Η ΑΕΚ Λάρνακας κατάφερε στη φετινή League Phase του Conference League να καταγράψει θρίαμβο (1-0) στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας και με αυτόν οδηγό, επιστρέφει στην έδρα των «αετών»!

Θα πετύχει, ίσως, σε πιο κακή κατάσταση την ομάδα του Γκλάσνερ έπειτα απ’ όσα έχουν συμβεί με τον Γερμανό και τις αποχωρήσεις από το ρόστερ, ωστόσο, οι Κύπριοι θα πρέπει να επιδείξουν τεράστια προσοχή.

Την ίδια ώρα, η Φιορεντίνα που ασφαλώς και δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην επιβίωση στη Serie A και μετά το αδιανόητο θρίλερ με την Γιαγκελόνια στα Playoffs, θ’ αντιμετωπίσει τη Ράκοφ του Σβαρνά.

Αναλυτικά τα πρώτα παιχνίδια των «16»:

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας (19:45)

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Ριέκα – Στρασβούργο

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας (22:00)

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Τσέλιε – ΑΕΚ

Φιορεντίνα – Ρακόφ

