ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύσκολο έργο για ΠΑΟ, ικανή για διπλό η ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δύσκολο έργο για ΠΑΟ, ικανή για διπλό η ΑΕΚ

Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16» σε Europa και Conference League.

Στην πρώτη διοργάνωση, ο φορμαρισμένος Παναθηναϊκός ψάχνει υπέρβαση στις 19:45 στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ισπανική Μπέτις που μπαίνει ως φαβορί στην αναμέτρηση. Όμως οι πράσινοι έδειξαν στην Ευρώπη ότι μπορούν να πάρουν αποτελέσματα και θέλουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία αφού με απίστευτο σερί κατάφεραν να μπουν στην τετράδα της Super League.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα βλέμματα πέφτουν στον ιταλικό «εμφύλιο» ανάμεσα σε Μπολόνια και Ρόμα αλλά και στο Στουτγκάρδη-Πόρτο που θα αρχίσουν στις 19:45, όπως και στον αγώνα Λιλ-Άστον Βίλα. Λίγο μετά στις 22:00 θα γίνουν τα ματς Θέλτα-Λυών, Φερεντσβάρος-Μπράγκα, Γκενκ-Φράιμπουργκ και Νότιγχαμ Φόρεστ-Μίντιλαντ.

Για τη δεύτερη διοργάνωση, η ΑΕΚ μπαίνει ξανά στη μάχη έπειτα από τρεις μήνες, αφού είχε προκριθεί απευθείας στους «16», και το κάνει από το Τσέλιε (22:00). Θα φιλοξενηθεί από την ομώνυμη ομάδα και θέλει να πάρει το πάνω χέρι ενόψει του επαναληπτικού. Με την Τσέλιε είχε παίξει και στην πρεμιέρα της League, δεχόμενη την ήττα με 3-1 στη Σλοβενία.

Την ίδια ώρα θα παίξουν: Φερεντσβάρος-Μπράγκα, Φιορεντίνα-Ρακόφ, Σίγκμα Όλομουτς-Μάιντς. Νωρίτερα, στις 19:45, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια: Αλκμάαρ-Σπάρτα Πράγας, Λεχ Πόζναν-Σαχτάρ, Ριέκα-Στρασβούργο, Σαμσουσπόρ-Βαγιεκάνο.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Tags

ΑΕΚΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Conference League: Οι πρώτες μάχες για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΚ Αθηνών & ΠΑΟ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Όλα... μηδέν για Χάλαντα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Ιταλικός εμφύλιος και ματσάρα στη Γαλλία για τη φάση των «16»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Αυξάνονται οι μνηστήρες για Πιρόλα

Ελλάδα

|

Category image

Ευρωλίγκα: Συναρπαστικές αναμετρήσεις στο «κυρίως πιάτο» της 31ης αγωνιστικής

EUROLEAGUE

|

Category image

Για να παραμιλά ξανά η Ευρώπη

ΑΕΚ

|

Category image

Δύσκολο έργο για ΠΑΟ, ικανή για διπλό η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (12/3)

TV

|

Category image

Με τεράστιο Βαλδέρδε, ισχυρό προβάδισμα η Ρεάλ - Μεγάλες νίκες για Παρί και Μπόντο Γκλιμτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε στο τάι-μπρέικ ο Παναθηναϊκός κι ο τίτλος θα κριθεί στη Γλυφάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το πρωτόγνωρο σκηνικό με τον Mπράντον Τόμας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φοβερό παιχνίδι και... ξανά πρωταθλητής ο Παφιακός!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ισοφάριση στο φινάλε και η πρόκριση θα κριθεί στο Έμιρεϊτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη