Δύσκολο έργο για ΠΑΟ, ικανή για διπλό η ΑΕΚ

Στην πρώτη διοργάνωση, ο φορμαρισμένος Παναθηναϊκός ψάχνει υπέρβαση στις 19:45 στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ισπανική Μπέτις που μπαίνει ως φαβορί στην αναμέτρηση. Όμως οι πράσινοι έδειξαν στην Ευρώπη ότι μπορούν να πάρουν αποτελέσματα και θέλουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία αφού με απίστευτο σερί κατάφεραν να μπουν στην τετράδα της Super League.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα βλέμματα πέφτουν στον ιταλικό «εμφύλιο» ανάμεσα σε Μπολόνια και Ρόμα αλλά και στο Στουτγκάρδη-Πόρτο που θα αρχίσουν στις 19:45, όπως και στον αγώνα Λιλ-Άστον Βίλα. Λίγο μετά στις 22:00 θα γίνουν τα ματς Θέλτα-Λυών, Φερεντσβάρος-Μπράγκα, Γκενκ-Φράιμπουργκ και Νότιγχαμ Φόρεστ-Μίντιλαντ.

Για τη δεύτερη διοργάνωση, η ΑΕΚ μπαίνει ξανά στη μάχη έπειτα από τρεις μήνες, αφού είχε προκριθεί απευθείας στους «16», και το κάνει από το Τσέλιε (22:00). Θα φιλοξενηθεί από την ομώνυμη ομάδα και θέλει να πάρει το πάνω χέρι ενόψει του επαναληπτικού. Με την Τσέλιε είχε παίξει και στην πρεμιέρα της League, δεχόμενη την ήττα με 3-1 στη Σλοβενία.

Την ίδια ώρα θα παίξουν: Φερεντσβάρος-Μπράγκα, Φιορεντίνα-Ρακόφ, Σίγκμα Όλομουτς-Μάιντς. Νωρίτερα, στις 19:45, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια: Αλκμάαρ-Σπάρτα Πράγας, Λεχ Πόζναν-Σαχτάρ, Ριέκα-Στρασβούργο, Σαμσουσπόρ-Βαγιεκάνο.