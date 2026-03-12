ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Europa League: Ιταλικός εμφύλιος και ματσάρα στη Γαλλία για τη φάση των «16»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Europa League: Ιταλικός εμφύλιος και ματσάρα στη Γαλλία για τη φάση των «16»!

Πέραν του μεγάλου ματς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις, στα αποψινά ματς για τη φάση των «16» του Europa League, περιλαμβάνονται άλλες επτά σπουδαίες αναμετρήσεις.

Mατσάρες για γερά νεύρα απόψε στο Europa League! Εκτός της μεγάλης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, η φάση των «16» περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια, με φαβορί, αλλά και αουτσάιντερ.

Έτσι εκτός από το Παναθηναϊκός-Μπέτις στις 19:45, την ίδια ώρα, η Λιλ θα υποδεχθεί στη Γαλλία την Άστον Βίλα, σε ένα από τα πιο αμφίρροπα ζευγάρια. Στην Ιταλία υπάρχει... εμφύλιος, αφού η Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη, θα κοντραριστεί με τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα με τις δυο ομάδες να έχουν επίσης ίδιες ελπίδες πρόκρισης. Επίσης στις 19:45 στη «Μercedes-Benz Arena» η Στουτγκάρδη, θα υποδεχθεί την τρομερή Πόρτο του Φραντσέσκο Φαριόλι.

Στις 22:00 η δράση συνεχίζεται με άλλα τέσσερα ματς. Στο Βέλγιο, η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, θα ψάξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στη Φράιμπουργκ προκειμένου να έχει ελπίδες πρόκρισης στη Γερμανία.

Τρομερό ματς αναμένεται στο «Μπαλαΐδος». Εκεί η Θέλτα, που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, φιλοξενεί την ποιοτικότατη, Λιόν, που και αυτή βρήκε στον δρόμο της τον «δικέφαλο του βορρά».

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση του «City Ground» με τη Νότιγχαμ να παρουσιάζεται διαφορετική στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αλλά να δοκιμάζεται απέναντι στη Μίντιλαντ.

Τέλος στη Βουδαπέστη, παίζεται το ματς που ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό. Εκεί η Φερεντσβάρος, θα υποδεχθεί την πιο έμπειρη Μπράγκα σε ένα ματς το οποίο είναι επίσης ισορροπημένο.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης

Λιλ-Άστον Βίλα (19:45)

Mπολόνια-Ρόμα (19:45)

Στουτγκάρδη-Πόρτο (19:45)

Παναθηναϊκός-Μπέτις (19:45)

Γκενκ-Φράιμπουργκ(22:00)

Θέλτα-Λιόν (22:00)

Νότιγχαμ-Μίντιλαντ (22:00)

Φερεντσβάρος-Μπράγκα (22:00)

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Conference League: Οι πρώτες μάχες για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΚ Αθηνών & ΠΑΟ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Όλα... μηδέν για Χάλαντα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Ιταλικός εμφύλιος και ματσάρα στη Γαλλία για τη φάση των «16»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Αυξάνονται οι μνηστήρες για Πιρόλα

Ελλάδα

|

Category image

Ευρωλίγκα: Συναρπαστικές αναμετρήσεις στο «κυρίως πιάτο» της 31ης αγωνιστικής

EUROLEAGUE

|

Category image

Για να παραμιλά ξανά η Ευρώπη

ΑΕΚ

|

Category image

Δύσκολο έργο για ΠΑΟ, ικανή για διπλό η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (12/3)

TV

|

Category image

Με τεράστιο Βαλδέρδε, ισχυρό προβάδισμα η Ρεάλ - Μεγάλες νίκες για Παρί και Μπόντο Γκλιμτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε στο τάι-μπρέικ ο Παναθηναϊκός κι ο τίτλος θα κριθεί στη Γλυφάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το πρωτόγνωρο σκηνικό με τον Mπράντον Τόμας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φοβερό παιχνίδι και... ξανά πρωταθλητής ο Παφιακός!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ισοφάριση στο φινάλε και η πρόκριση θα κριθεί στο Έμιρεϊτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη