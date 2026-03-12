Europa League: Ιταλικός εμφύλιος και ματσάρα στη Γαλλία για τη φάση των «16»!

Mατσάρες για γερά νεύρα απόψε στο Europa League! Εκτός της μεγάλης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, η φάση των «16» περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια, με φαβορί, αλλά και αουτσάιντερ.

Έτσι εκτός από το Παναθηναϊκός-Μπέτις στις 19:45, την ίδια ώρα, η Λιλ θα υποδεχθεί στη Γαλλία την Άστον Βίλα, σε ένα από τα πιο αμφίρροπα ζευγάρια. Στην Ιταλία υπάρχει... εμφύλιος, αφού η Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη, θα κοντραριστεί με τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα με τις δυο ομάδες να έχουν επίσης ίδιες ελπίδες πρόκρισης. Επίσης στις 19:45 στη «Μercedes-Benz Arena» η Στουτγκάρδη, θα υποδεχθεί την τρομερή Πόρτο του Φραντσέσκο Φαριόλι.

Στις 22:00 η δράση συνεχίζεται με άλλα τέσσερα ματς. Στο Βέλγιο, η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, θα ψάξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στη Φράιμπουργκ προκειμένου να έχει ελπίδες πρόκρισης στη Γερμανία.

Τρομερό ματς αναμένεται στο «Μπαλαΐδος». Εκεί η Θέλτα, που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, φιλοξενεί την ποιοτικότατη, Λιόν, που και αυτή βρήκε στον δρόμο της τον «δικέφαλο του βορρά».

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση του «City Ground» με τη Νότιγχαμ να παρουσιάζεται διαφορετική στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αλλά να δοκιμάζεται απέναντι στη Μίντιλαντ.

Τέλος στη Βουδαπέστη, παίζεται το ματς που ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό. Εκεί η Φερεντσβάρος, θα υποδεχθεί την πιο έμπειρη Μπράγκα σε ένα ματς το οποίο είναι επίσης ισορροπημένο.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης

Λιλ-Άστον Βίλα (19:45)

Mπολόνια-Ρόμα (19:45)

Στουτγκάρδη-Πόρτο (19:45)

Παναθηναϊκός-Μπέτις (19:45)

Γκενκ-Φράιμπουργκ(22:00)

Θέλτα-Λιόν (22:00)

Νότιγχαμ-Μίντιλαντ (22:00)

Φερεντσβάρος-Μπράγκα (22:00)

sport-fm.gr