Μυθικός Ανρί για Ρεάλ Μαδρίτης: «Ίσως βγάλω μαλλιά αν φορέσω την φανέλα της» (vid)

Οι Μαδριλένοι ήταν επιβλητικοί απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι και επικράτησαν με 3-0 παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει, βάζοντας βάσεις πρόκρισης για τα προκριματικά του Champions League.

Ο Τιερί Ανρί κλήθηκε να σχολιάσει το παιχνίδι και στάθηκε στο ειδικό βάρος της φανέλας της Ρέαλ Μαδρίτης, ειδικά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, χαρίζοντας μια μοναδική ατάκα για τα... μαλλιά του!

«Δεν ξέρω τι βάζουν σε αυτή τη φανέλα, αλλά ίσως αν τη φορέσω να με βοηθήσει να πάρω τα μαλλιά μου πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τους υπόλοιπους συμμετέχοντας στο πάνελ να ξεσπούν σε γέλια!

Thierry Henry: "Real Madrid, I don't know what they put in that jersey. Maybe if I put it on, it might help me get my hair back." 😂 pic.twitter.com/P8g7eP201d — Dr Yash  (@YashRMFC) March 11, 2026

