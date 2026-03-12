Για να παραμιλά ξανά η Ευρώπη

Το πιο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού στην ιστορία της έχει απόψε (22:00) ΑΕΚ, η οποία πέντε περίπου μήνες μετά το ιστορικό διπλό (0-1) επί της Κρίσταλ Πάλας για τη League phase του Conference (23/10/2025), θα παίξει ξανά με την Αγγλική ομάδα. Όμως αυτή τη φορά ο αγώνας αφορά τους «16» του θεσμού και σαφώς θα χρειαστεί νέα μεγάλη υπέρβαση, ώστε να μπορέσει να πάρει ένα αποτέλεσμα, που θα της κρατά την πόρτα ανοικτή, ενόψει του επαναληπτικού στην «Αρένα».

Με τον Ισπανό Χάβι Ροθάδα, να κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο της, αφού προέκυψε πριν λίγες μέρες αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η ΑΕΚ θα κυνηγήσει ένα μίνι ποδοσφαιρικό θαύμα. Η αποστολή των Λαρνακέων είναι εξαιρετικά δύσκολη, όχι όμως ακατόρθωτη. Άλλωστε, και τον περασμένο Οκτώβριο πολλοί την είχαν ξεγραμμένη, όμως κατάφερε να κάνει όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη να παραμιλάει. Γιατί όχι λοιπόν, να καταφέρει ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στο «Σέλχαρστ Παρκ»;

Βέβαια, κακά τα ψέματα, ο αποψινός αγώνας θα έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Οι Άγγλοι, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα φαβορί για κατάκτηση του Conference League, αναμένεται (λογικά), να παρουσιαστούν σαφώς πιο σοβαροί και συγκεντρωμένοι. Οι πληροφορίες από την Αγγλία αναφέρουν ότι η Κρίσταλ Πάλας θα παραταχθεί με μία σημαντική απουσία, αφού τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με την Τότεναμ, ο βασικός δεξιός μπακ-χαφ της ομάδας, ο Κολομβιανός Ντάνιελ Μουνιόθ.

Η πρώτη 11άδα Ροθάδα

Είναι με ενδιαφέρον που αναμένεται η πρώτη ενδεκάδα του Ροθάδα, σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η απόδοση, που θα έχει η ομάδα με τον καινούργιο τεχνικό. Λογικά, ο 43χρονος κόουτς δεν αναμένεται να προχωρήσει σε θεαματικές αλλαγές στο βασικό σχήμα της ομάδας του, συγκριτικά με την ενδεκάδα, που ξεκίνησε τα προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Εκτός κι αν έχει κατά νου κάποια έκπληξη. Εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, η ενδεκάδα της ΑΕΚ θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκαρσία, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Ιβάνοβιτς, Μιραμόν και Μπάγιτς ή Καμπρέρα.

Υπό το βλέμμα Καραπατάκη

Παρόλο που δεν ταξίδεψε με την αποστολή, ο υπό παραίτηση πρόεδρος της ΑΕΚ Άνδρος Καραπατάκης, θα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας. Πήρε το αεροπλάνο χθες και μετάβηκε στο Λονδίνο και για πρώτη φορά από την ημέρα, που ανέλαβε τα ηνία του σωματείου της Λάρνακας (τον Δεκέμβριο του 2013), θα δει το ματς ως φίλαθλος, αφού θα βρίσκεται στην κερκίδα και όχι στα θεωρεία, όπως συμβαίνει με τους ιθύνοντες των ομάδων.