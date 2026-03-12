ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για να παραμιλά ξανά η Ευρώπη

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Για να παραμιλά ξανά η Ευρώπη

Θέλει να γράψει ξανά ιστορία απόψε η ΑΕΚ

Το πιο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού στην ιστορία της έχει απόψε (22:00) ΑΕΚ, η οποία πέντε περίπου μήνες μετά το ιστορικό διπλό (0-1) επί της Κρίσταλ Πάλας για τη League phase του Conference (23/10/2025), θα παίξει ξανά με την Αγγλική ομάδα. Όμως αυτή τη φορά ο αγώνας αφορά τους «16» του θεσμού και σαφώς θα χρειαστεί νέα μεγάλη υπέρβαση, ώστε να μπορέσει να πάρει ένα αποτέλεσμα, που θα της κρατά την πόρτα ανοικτή, ενόψει του επαναληπτικού στην «Αρένα».

Με τον Ισπανό Χάβι Ροθάδα, να κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο της, αφού προέκυψε πριν λίγες μέρες αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η ΑΕΚ θα κυνηγήσει ένα μίνι ποδοσφαιρικό θαύμα. Η αποστολή των Λαρνακέων είναι εξαιρετικά δύσκολη, όχι όμως ακατόρθωτη. Άλλωστε, και τον περασμένο Οκτώβριο πολλοί την είχαν ξεγραμμένη, όμως κατάφερε να κάνει όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη να παραμιλάει. Γιατί όχι λοιπόν, να καταφέρει ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στο «Σέλχαρστ Παρκ»;

Βέβαια, κακά τα ψέματα, ο αποψινός αγώνας θα έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Οι Άγγλοι, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα φαβορί για κατάκτηση του Conference League, αναμένεται (λογικά), να παρουσιαστούν σαφώς πιο σοβαροί και συγκεντρωμένοι. Οι πληροφορίες από την Αγγλία αναφέρουν ότι η Κρίσταλ Πάλας θα παραταχθεί με μία σημαντική απουσία, αφού τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με την Τότεναμ, ο βασικός δεξιός μπακ-χαφ της ομάδας, ο Κολομβιανός Ντάνιελ Μουνιόθ.

Η πρώτη 11άδα Ροθάδα

Είναι με ενδιαφέρον που αναμένεται η πρώτη ενδεκάδα του Ροθάδα, σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η απόδοση, που θα έχει η ομάδα με τον καινούργιο τεχνικό. Λογικά, ο 43χρονος κόουτς δεν αναμένεται να προχωρήσει σε θεαματικές αλλαγές στο βασικό σχήμα της ομάδας του, συγκριτικά με την ενδεκάδα, που ξεκίνησε τα προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Εκτός κι αν έχει κατά νου κάποια έκπληξη. Εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, η ενδεκάδα της ΑΕΚ θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκαρσία, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Ιβάνοβιτς, Μιραμόν και Μπάγιτς ή Καμπρέρα.

Υπό το βλέμμα Καραπατάκη

Παρόλο που δεν ταξίδεψε με την αποστολή, ο υπό παραίτηση πρόεδρος της ΑΕΚ Άνδρος Καραπατάκης, θα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας. Πήρε το αεροπλάνο χθες και μετάβηκε στο Λονδίνο και για πρώτη φορά από την ημέρα, που ανέλαβε τα ηνία του σωματείου της Λάρνακας (τον Δεκέμβριο του 2013), θα δει το ματς ως φίλαθλος, αφού θα βρίσκεται στην κερκίδα και όχι στα θεωρεία, όπως συμβαίνει με τους ιθύνοντες των ομάδων.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Conference League: Οι πρώτες μάχες για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΚ Αθηνών & ΠΑΟ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Όλα... μηδέν για Χάλαντα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Ιταλικός εμφύλιος και ματσάρα στη Γαλλία για τη φάση των «16»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Αυξάνονται οι μνηστήρες για Πιρόλα

Ελλάδα

|

Category image

Ευρωλίγκα: Συναρπαστικές αναμετρήσεις στο «κυρίως πιάτο» της 31ης αγωνιστικής

EUROLEAGUE

|

Category image

Για να παραμιλά ξανά η Ευρώπη

ΑΕΚ

|

Category image

Δύσκολο έργο για ΠΑΟ, ικανή για διπλό η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (12/3)

TV

|

Category image

Με τεράστιο Βαλδέρδε, ισχυρό προβάδισμα η Ρεάλ - Μεγάλες νίκες για Παρί και Μπόντο Γκλιμτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε στο τάι-μπρέικ ο Παναθηναϊκός κι ο τίτλος θα κριθεί στη Γλυφάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το πρωτόγνωρο σκηνικό με τον Mπράντον Τόμας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φοβερό παιχνίδι και... ξανά πρωταθλητής ο Παφιακός!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ισοφάριση στο φινάλε και η πρόκριση θα κριθεί στο Έμιρεϊτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη