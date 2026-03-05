Απάντησε στον Μπαρτζώκα ο Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε δημόσια στα σχόλια του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος στη Media Day του Ολυμπιακού ανέφερε ότι «γράφεται πως ο Παναθηναϊκός θεωρεί σίγουρο ότι θα πάρει την Ευρωλίγκα».

Η τοποθέτηση του προπονητή των «ερυθρολεύκων» προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος ανέβασε story στο Instagram, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την άλλη πλευρά.

Στο story του, ο Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε τη φράση «μην μπερδεύεσαι. Δεν πιστεύουμε, ξέρουμε», θέλοντας να δείξει ότι στον Παναθηναϊκό υπάρχει απόλυτη αυτοπεποίθηση για τη δυναμική της ομάδας, ανεξάρτητα από τη συζήτηση που γίνεται για τη βαθμολογική θέση ή την πίεση που υποτίθεται ότι κουβαλά.

Η απάντηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Μπαρτζώκα, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν κατανοεί πώς προκύπτει πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση, τη στιγμή που -όπως είπε- «θεωρούν δεδομένο ότι θα κατακτήσουν την Ευρωλίγκα».