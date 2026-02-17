Απόφαση ελήφθη: Αταμάν… μέχρι τέλους!

Εκτός κάδρου κάθε πιθανότητα διαζυγίου με τον Εργκίν Αταμάν τίθεται από τον Παναθηναϊκό. Απεριόριστη στήριξη στον προπονητή και τις επιλογές του από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Το σοκαριστικό αποτέλεσμα με τον Κολοσσό οδήγησε κάποιους σε εύκολα συμπεράσματα, ωστόσο ο Γιαννακόπουλος για ακόμα μια φορά επιλέγει τον δύσκολο δρόμο: Τα κλειδιά στον Αταμάν και… εκείνος ξέρει.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Παπαθεοδώρου στην εκπομπή του Open, ο Αταμάν δεν έχει κανένα λόγο να νιώθει κίνδυνο για τη θέση του και ούτε αυτή θα κριθεί από την εξέλιξη του Κυπέλλου δεδομένου ότι ο μεγάλος στόχος της χρονιάς είναι η κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Κι εκεί θα κριθούν όλα.

Η μεταγραφή του Χέις Ντείβις σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ βάζουν δύο υπερόπλα στη φαρέτρα του προπονητή που πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα θα μπορεί για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες να υπολογίζει όλο το ρόστερ του!

Ο Γιαννακόπουλος θέλει να δει άμεση βελτίωση, συσπείρωση και ομαδικό πνεύμα από όλους και τελειώνει οριστικά οποιαδήποτε συζήτηση ή άκρατη φήμη κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα.

Το Κύπελλο πάντως δεν θα αποτελέσει προάγγελο εξελίξεων, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι το διακύβευμα της χρονιάς είναι ένα: Πώς η ομάδα θα φτάσει στο πικ της φόρμας της σταδιακά και συγκεκριμένα στο τέλος Μαΐου για να πάρει τη μεγάλη ευρωπαϊκή κούπα μέσα στο σπίτι της όπου διεξάγεται το F4.

Ανεξαρτήτως των κραδασμών που μπορεί να προκύψουν στην πορεία, στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτό που πολλές φορές ονομάζεται «αλλαγές που θα προκαλέσουν ηλεκτροσόκ».

Αντιθέτως από χθες έχει ξεκινήσει επιχείρηση συσπείρωσης με διάφορους τρόπους. Αργά το βράδυ μάλιστα ο Γιαννακόπουλος, διόλου τυχαία, ανέβασε stories με προπονητή και παίκτες ξεχωριστά, ένας προς έναν με μια διάθεση στήριξης, εμπιστοσύνης και αλλαγής ψυχολογίας του καθενός αλλά και της ομάδας ολόκληρης.

sdna.gr