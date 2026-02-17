Γιαννακόπουλος: «Ας δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την βαρύτερη φανέλα στην Ευρώπη. Έχουμε ταλέντο και… μπάλες»

Μήνυμα ενόψει της συνέχειας της σεζόν για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος τις επόμενες ημέρες διεκδικεί έναν από τους τίτλους της σεζόν με τη διεξαγωγή του Κυπέλλου στην Κρήτη, έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Αναλυτικά η ανάρτηση στο Instagram

«Είμαστε ακόμη εδώ...

Ας τους δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την βαρύτερη φανέλα στην Ευρώπη. Ταλέντο και… μπάλες, έχουμε αρκετά για να δώσουμε λίγο σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.

Είναι η ώρα να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει να είσαι μέρος της παναθηναϊκής οικογένειας. Αγώνα με τον αγώνα, βήμα-βήμα. επιστροφή στο πεπρωμένο μας, την κορυφή!».

sport-fm.gr