Οκτώ μάχες με φόντο τη 16άδα

Αυτές είναι: Άρσεναλ, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ και Μάντσεστερ Σίτι. Μέσα από τους αγώνες των πλέι οφ που αρχίζουν σήμερα, θα μάθουμε τις άλλες οκτώ που θα συνθέσουν το παζλ. Ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός ο οποίος παίζει την Τετάρτη με τη Λεβερκούζεν.

Το μενού σήμερα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια, με τα φώτα να πέφτουν στην αναμέτρηση Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00).

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στο ίδιο γήπεδο και την τελευταία αγωνιστική της League phase (28/01)

Oι «αετοί» με γκολ στο 90+8΄, νίκησαν με 4-2 και με αυτό έριξαν εκτός 24άδας, τη Μαρσέιγ.

Ο… χορός θα ανοίξει με το ματς Γαλατάσαράι-Γιουβέντους ενώ στις 22:00 θα παίξουν Μοακό-Παρί και Ντόρτμουντ-Αταλάντα.

Τα ματς της Τετάρτης είναι: Καραμπάχ-Νιούκαστλ, Μπόντο Γκλιμτ-Ίντερ και Μπριζ-Ατλέτικο.