Ο Μπόλντγουιν ξέρανε τον Παναθηναϊκό με buzzer beater

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Deja vu με το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το ξεκίνημα του αγώνα στο «Telekom Center Athens» καθώς η Φενέρ δεν σταμάτησε να «πυροβολεί» έξω από τα 6.75 μέτρα με κύριο εκφραστή τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Ο γκαρντ της Φενέρ ήταν «καυτός» στην 1η περίοδο έχοντας 11 πόντους με 3/3 τρίποντα.

Κάτι που έδωσε στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προβάδισμα εννέα πόντων (16-25) το οποίο έληξε με τρίποντο του Χουάντσο για το 19-25. Ένα δεκάλεπτο όπου οι «πράσινοι» είχαν 7/14 δίποντα (σ.σ. Ναν 3/8διπ.), 1/2 τρίποντα και 2/4 βολές με μόλις 2 ασίστ για 3 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Φενέρμπαχτσε 3/7 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 1/2 βολές και 7 τελικές πάσες για 2 λάθη.Η άμυνα του Παναθηναϊκού βελτιώθηκε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο, έβγαλε μεγαλύτερη σκληράδα στο μεγαλύτερο διάστημα της, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εκείνο που έδωσε πνοή και ρυθμό στο παιχνίδι τρέχοντας γρήγορα τα plays της ομάδας του. Ουσιαστικά συμπλήρωσε ιδανικά τον φοβερό και τρομερό Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο πρώτο μισό του αγώνα, ο οποίος «άγγιξε» το double double με 12 πόντους (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο!

Το μεγαλύτερο προβάδισμα της Φενέρ στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν το 21-27 του 12’ γιατί έκτοτε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έτρεξε επιμέρους σκορ 21-9 με το οποίο πήρε και προβάδισμα με 42-36 λίγο πριν από το 5-0 της τουρκική ομάδας για το 42-41 του ημιχρόνου. Ο Μπιμπέροβιτς είχε 16 πόντους (2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα) και αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της Φενέρμπαχτσε.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε 17/28 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/4 βολές, 12-6 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 4 λάθη, ενώ αντίστοιχα η πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 είχε μετρήσει 6/16 δίποντα, 8/17 τρίποντα, 5/6 βολές, 11-6 ριμπάουντ και 12 τελικές πάσες για 6 λάθη.

Στην 3η περίοδο η ελληνική ομάδα συνέχισε να είναι (όσο ήταν δυνατόν) σκληρή στην άμυνα και βάζοντας στην εξίσωση παίκτες όπως ο Φαρίντ και ο Ρογκαβόπουλος, κατάφερε να προηγηθεί και +7 πόντους (55-48 στο 25' και 57-50 στο 26') έχοντας αποκτήσει προβάδισμα, μομέντουμ ενώ έδειχνε να «πατάει» καλύτερα στο Glass Floor. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό στο +6 (62-56) έχοντας δεχθεί μόλις 15 πόντους κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου. Μια 3η περίοδος η οποία έκλεισε με τον Ναν να είχε 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη και συνολικά οι «πράσινοι» 22/36 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 6/10 βολές, 17-8 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 6 λάθη+4 κλεψίματα.

Η Φενέρ ωστόσο μπήκε πολύ πιο δυνατά στο τελευταίο δεκάλεπτο και έτρεξε αρχικά σερί 8-0 για την ανατροπή στο σκορ και το προσπέρασμα με 62-64 το οποίο έγινε επιμέρους 3-14 για το 65-70. Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει κανοντας τη ζημιά με τα περιφερειακά σουτ. O Κέντρικ Ναν είχε αρχίσει να «ζεσταίνεται» περισσότερο, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει αρχικά σε 73-73 και σε 76-76 έχοντας μετατρέψει το παιχνιδι σε πραγματικό «γκραν γκινιόλ».

Στα 53'' πριν από το τέλος ο Γουέιντ Μπόλντγουιν με 2/2 βολές έγραψε το 78-80 και έδωσε στην ομάδα του το προβάδισμα στο σκορ. Το ματς έγινε αίμα και άμμος! Ο Γιάντουνεν με 1/2 βολές έγραψε το 81-83 και ο Σορτς με τρομερό coast to coast ισοφάρισε σε 83-83 στα 2.5 πριν από το τέλος. Όμως ο Γουέιντ Μπόλντγουιν με πολυ δύσκολο σουτ χάρισε τη νίκη στην Φενέρμπαχτσε σε χρόνο «μηδέν».

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 93-95.

