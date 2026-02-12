Αταμάν: «Ο Ναν είναι 100% έτοιμος, δεν σκέφτομαι καμία μεταγραφή»

Την επιστροφή του Κέντρικ Ναν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού προανήγγειλε ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του ενόψει της αυριανής (13/2, 21:15) αναμέτρησης με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ στο "Telekom Center Athens", στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Τούρκος προπονητής τόνισε ότι ο Αμερικανός γκαρντ είναι «100% έτοιμος», ενώ απέφυγε να σχολιάσει τη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας ότι είναι συγκεντρωμένος μόνο στο παιχνίδι με τη «Φενερ». Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των «πράσινων» αναφέρθηκε:

Στη μεταγραφή του Χέιζ–Ντέιβις στον Παναθηναϊκό: «Λυπάμαι, αλλά τώρα σκέφτομαι μόνο τη Φενέρμπαχτσε. Δεν σκέφτομαι καμία μεταγραφή. Είμαι συγκεντρωμένος μόνο στο παιχνίδι».

Στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε και τον Ναν: «Θα ήθελα να πω "ευχαριστώ" στους ανθρώπους που μου έστειλαν μήνυμα για τη μητέρα μου. Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στη δουλειά. Έλειπα δύο ημέρες, αλλά έχω ένα επιτελείο που δουλεύει μαζί. Ο Σερέλης μου είπε ότι έγινε καλή δουλειά. Όλοι συμμετείχαν εκτός του Σαμοντούροφ που τραυματίστηκε στην προπόνηση. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, παρόλο που τους κερδίσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα βρουν τρόπο να κερδίσουν το παιχνίδι. Είμαστε επαγγελματίες. Φυσικά είμαι κουρασμένος, αλλά σήμερα θα ξεκουραστώ και αύριο θα είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Έχω εκπληκτικό επιτελείο. Για 3-4 εβδομάδες παίζαμε χωρίς σέντερ. Χάσαμε παιχνίδια από ομάδες που δεν είναι σε καλή θέση στη βαθμολογία, αλλά παίζαμε χωρίς τον Ναν. Ένας παίκτης που είναι καλύτερος σκόρερ και MVP είναι πολύ σημαντικός στο σύστημα. Αύριο θα είμαστε στο 100% και θα παλέψουμε για να νικήσουμε. Ο Κέντρικ Ναν είναι 100% έτοιμος. Έχει χάσει παιχνίδια, αλλά είναι έμπειρος και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει 25-30 λεπτά. Στα τρία χρόνια που δουλεύω εδώ, παίρνω αγάπη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Τώρα παλεύουμε για να τον κρατήσουμε σε υψηλή θέση στη Euroleague».

Από πλευράς των παικτών του Παναθηναϊκού έκανε δηλώσεις ο Ρισόν Χολμς που τόνισε: «Η καρδιά μας είναι μαζί με τον προπονητή και την οικογένειά του. Θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ενώ την ίδια ώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα είναι δύσκολο ματς, βρίσκονται στην πρώτη θέση για κάποιο λόγο. Έρχομαι και προσπαθώ να κερδίσω, να παίξω σκληρά, να έχω την σωστή συμπεριφορά. Παίζω σκληρά σε κάθε ματς. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και μακάρι να πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να μάθω πώς σφυρίζουν οι διαιτητές. Δεν είναι το ίδιο κάθε φορά, δεν είναι οι ίδιοι κανόνες σε όλα τα ματς. Πρέπει να το μάθω αυτό και να προσαρμόζομαι σε κάθε παιχνίδι. Αν το κάνω αυτό, θα είμαι καλά».

