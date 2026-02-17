Υπόκλιση Βινίσιους σε Μόντριτς: «Κανείς σαν εκείνον, είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
Απόλυτη αποθέωση για τον σπουδαίο Λούκα Μόντριτς από τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Βραζιλιάνος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης συνυπήρξε με τον γερόλυκο Κροάτη στη Ρεάλ Μαδρίτης κι έχει μόνο τα καλύτερα να πει για τον βετεράνο άσο.
«Δεν υπάρχει κανείς σαν τον Μόντριτς. Είναι στη Μίλαν, ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης πέρυσι, ο καλύτερος στον κόσμο. Τρελός. Μου λείπει πολύ γιατί μας μάθαινε συνέχεια κάτι. Δεν του άρεσε να χάνει, ούτε στις προπονήσεις. Ήταν τόσο θυμωμένος», ανέφερε.
