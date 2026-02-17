Όλο το ΑΠΟΕΛ στην… πρίζα

Καθορίζονται σήμερα, μετά τη συνεδρίαση της εταιρείας, τα επόμενα βήματα για να μπει ο ΑΠΟΕΛ σε μια τροχιά που θα τον βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει, με την κατάσταση να γίνεται ολοένα και χειρότερη. Όπως όλα δείχνουν, η νέα εποχή θα αφορά την αποχώρηση από την προεδρία του Πρόδρομου Πετρίδη. Φυσικά, κάτι τέτοιο για την ώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί με επίσημο τρόπο, γι’ αυτό και υπάρχει αναμονή κατά πόσον θα ισχύσουν οι φημολογίες των τελευταίων ημερών. Επιπλέον, σήμερα ενδεχομένως να επιβεβαιωθεί και το άτομο που θα αντικαταστήσει τον Πρόδρομο Πετρίδη στο προεδρικό πηδάλιο.

Θυμίζουμε ότι μετά τη σαββατιάτικη συνάντηση στελεχών της εταιρείας, του σωματείου, των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και των οργανωμένων οπαδών του ΑΠΟΕΛ, έγινε γνωστό ότι το πόστο θα αναλάβει ο Χάρης Φωτίου, ο οποίος φαίνεται να συγκεντρώνει αποδοχή από όλες τις πλευρές. Ένας άνθρωπος, βεβαίως, που έχει άμεση σχέση με την τωρινή κατάσταση της ομάδας της Λευκωσίας, καθώς είχε ρόλο αντιπροέδρου τόσο στην εταιρεία, όσο και στο σωματείο.

Έκτακτη Γ.Σ. το σωματείο

Εν αναμονή των σημερινών εξελίξεων, χθες το σωματείο ανακοίνωσε έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου, στις 17:00, στη Λευκωσία, σε τοποθεσία που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Όπως αναφέρει στην ενημέρωση, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τρία θέματα:

Ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις Παρουσίαση πλάνου και εισηγήσεων Ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Υπάρχει και αγωνιστικό

Ναι μεν το διοικητικό έχει τραβήξει το ενδιαφέρον όλων των ΑΠΟΕΛιστών, είναι όμως και το αγωνιστικό, εκεί που πάει από το κακό στο χειρότερο. Η ήττα από τον Εθνικό ήταν η τρίτη (από Πάφο και ΑΕΚ οι άλλες δύο), με αποτέλεσμα να χάνεται όλο και περισσότερο το τρένο της Ευρώπης μέσω του πρωταθλήματος. Άλλωστε δεν έχει καν διασφαλισμένη θέση στην εξάδα. Το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία, που και αυτό έχει δεχθεί μουρμούρα, μπαίνει σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει του κυριακάτικου (22/02, 17:00) ντέρμπι απέναντι στην Ομόνοια, που πέρα του βαθμολογικού λόγου, η νίκη είναι αναγκαία για λόγους γοήτρου.