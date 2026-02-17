Νέα σφαλιάρα για την Μπαρτσελόνα, η Τζιρόνα την γκρέμισε από την κορυφή και η Ρεάλ χαμογελά!

Γκέλαρε στην έδρα της εξαιρετικής Τζιρόνα και έπεσε από την κορυφή της La Liga η Μπαρτσελόνα!

Λίγες μέρες μετά τη βαριά ήττα τους με 4-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Κύπελλο Ισπανίας, οι «μπλαουγκράνα» προηγήθηκαν, αλλά παρουσίασαν ξανά προβληματικό αγωνιστικό πρόσωπο και τελικά ηττήθηκαν με 2-1 στην έδρα της γειτονικής τους Τζιρόνα, βλέποντας τη Ρεάλ να τους προσπερνά στην κορυφή της βαθμολογίας!

Η Μπαρτσελόνα μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί στο 16', όταν ο Ραφίνια έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα, ο Γιαμάλ δεν έκανε καλό τελείωμα από κοντά, επιτρέποντας στον Γκαζανίγκα να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία.

Οι γηπεδούχοι έφτιαξαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία τους στο 29', όταν ο Γκαρθία βγήκε νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Βανάτ, ενώ στο 36' ο επιθετικός της Τζιρόνα δεν πρόλαβε να πεταχτεί στην πορεία της μπάλας μετά από όμορφο γύρισμα του Χιλ. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο γκολ και στο 42', με μια εκτέλεση φάουλ του Τσιγκάνκοφ να φεύγει λίγο πάνω από την εστία της Μπαρτσελόνα, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Μπλιντ έκανε πέναλτι, το οποίο όμως δεν κατάφερε να μετατρέψει σε γκολ ο Γιαμάλ, εκτελώντας στο αριστερό δοκάρι του Γκαζανίγκα.

Τελικά, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 59', όταν ο Κουντέ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Κουμπαρσί με έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχη κεφαλιά! Ωστόσο, η Τζιρόνα απάντησε μόλις τρία λεπτά αργότερα (62'), με τον Λεμάρ να παίρνει την ασίστ πάρε-βάλε του Βανάτ, για να ισοφαρίσει σε 1-1!

Μάλιστα, σαν να μην έφτανε αυτό για την Μπαρτσελόνα, ήρθε μια γρήγορη αντεπίθεση της Τζιρόνα στο 87' και ένα γκολ του Μπελτράν, για να έρθει το 2-1, το οποίο άφησε την ομάδα του Φλικ στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ, φέρνοντας παράλληλα την Τζιρόνα στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι πίεσαν ασφυκτικά την άμυνα των γηπεδούχων, όμως δεν βρήκαν δεύτερο γκολ, ενώ στο 90'+9' αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Ρόκα, για ένα πολύ επικίνδυνο τάκλιν που έκανε στον Γιαμάλ.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (13/02)

Έλτσε-Οσασούνα 0-0

Σάββατο (14/02)

Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2

(66' Γκαρσία, 86' Ντολάν - 38' Γιούτγκλα, 90'+3' Ιγκλέσιας)

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1

(41' Αραμπάρι, 53' Σατριάνο - 76' Μικαουτάτζε)

Σεβίλλη-Αλαβές 1-1

(42' Σο - 60' Μαρτίνεθ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ 4-1

(5' Γκαρθία, 25'/48' Βινίσιους, 35' Βαλβέρδε - 21' Ογιαρθάμπαλ)

Κυριακή (15/02)

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2

(30' Τσάιρα - 58' Χαουρεγκιθάρ, 71' πέν. Σανσέτ)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0

(40' Πέρεθ, 45' Βαλεντίν, 76' Μεντί)

Λεβάντε-Βαλένθια 0-2

(64' Ραμαζάνι, 84' Σαντίκ)

Μαγιόρκα-Μπέτις 1-2

(66' Μουρίκι - 18' Ελζαλζουλί, 45'+2' Μπακαμπού

Δευτέρα (16/02)

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 2-1

(62' Λεμάρ, 87' Μπελτράν - 59' Κουμπαρσί)

Το πρόγραμμα της επόμενης (25ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/02)

(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε

Σάββατο (21/02)

(15:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο

(17:15) Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο

(19:30) Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης

(22:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ

Κυριακή (22/02)

(15:00) Χετάφε-Σεβίλλη

(17:15) Μπαρτσελόνα-Λεβάντε

(19:30) Θέλτα-Μαγιόρκα

(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια

Δευτέρα (23/02)

(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα

