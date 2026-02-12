Ζορίστηκε ο Ολυμπιακός αλλά νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα και πανηγύρισε τη 18η

Ένα απίστευτο τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ από τα 9+ μέτρα, διαμόρφωσε το 88-81 υπέρ του Ολυμπιακού στα 54΄΄ πριν τη λήξη, θέτοντας σε πλεονεκτική θέση την ομάδα του Πειραιά στη διεκδίκηση μιας δεύτερης διαδοχικής νίκη στη Euroleague.

Και τελικά την πήρε ο Ολυμπιακός, με 92-86, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο κατάμεστο ΣΕΦ (sold out), για την 28η αγωνιστική μειώνοντας την απόσταση με την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ στη μία νίκη που έχει δύο αγώνες λιγότερους, αφού αύριο (13/2) αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Αυτή η νίκη ήταν και η 6 σερί εντός έδρας, αλλά και 10η στα τελευταία 12 ματς στη διοργάνωση για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στο 18-9, με αγώνα λιγότερο, τον οδήγησαν οι Σάσα Βεζένκοφ (23π. με 3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, Εβάν Φουρνιέ (18π. με 4/10 τρίποντα και 3 ριμπάουντ) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (17π. με 4/9 τρίποντα) κι ενώ 10 ασίστ μοίρασε ο Τόμας Ουόκαπ (5π.). Ο Ερυθρός Αστέρας που βρέθηκε στο -14, αλλά κατάφερνε να μειώνει, απειλώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό (ο Τσίμα Μονέκε με τρίποντο έκανε το 90-86 στα 25΄΄) υποχώρησε στο 16-12. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς μετά από αυτήν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Τζόρνταν Ενβόρα σημείωσε 21 πόντους με 2/6 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πέτυχε 15 πόντους με 1/7 τρίποντα (!), ενώ 11 πόντους με 1/6 τρίποντα και 8 ασίστ είχε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Οι Σέρβοι μάζεψαν 38 ριμπάουντ έναντι τα 32 του Ολυμπιακού. Όμως, τη διαφορά έκαναν τα 14/35 τρίποντα έναντι των 8/26 των Σέρβων. Ο Ερυθρός Αστέρας ευστόχησε όμως σε 25/42 τρίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός σε 16/12 δίποντα. Ο Ολυμπιακός είχε 23 ασίστ για 14 λάθη και οι φιλοξενούμενοι 18 ασίστ για 13 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Νιλικίνα 3 (1), Ουόρντ 7, Βεζένκοφ 23 (3), Ντόρσεϊ 17 (4), Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 6, Χολ 2, ΜακΚίσικ 5 (10, Τζόουνς 4, Φουρνιέ 18 (4)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 11 (1), Μπάτλερ 15 (1), Κάλινιτς 6 (2), Ιζούντου 4, Μοτιεγιούνας 9, Μπόλομποϊ 9 (1), Ενβόρα 21 (2), Οτζελέγιε 2, Μονέκε 9 (1), Ντος Σάντος

ΑΠΕ - ΜΠΕ