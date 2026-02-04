ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πράσινη» απάντηση σε Μπαρτζώκα: «Κανένας "νάνος" δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση σε τρομερά έντονο ύφος έπειτα από το περιστατικό με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι.

Σκληρή απάντηση του «τριφυλλιού» στις ενέργειες του τεχνικού του Ολυμπιακού μετά το ματς με την Ντουμπάι BC.

Τα βίντεο που έχουν έρθει στο «φως» της δημοσιότητα εκθέτουν τον Μπαρτζώκα, που αρχικά κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της εξέδρας που βρισκόταν σε έναν φίλαθλο, ενώ στη συνέχεια δεν δίστασε να βρίσει ακόμα και μία γυναίκα που του ζήτησε να ηρεμήσει.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Σας γ...ω όλους βαζέλες», ενώ προς τη γυναίκα είπε: «Άντε γ...ου μωρή που...να», με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπως αποκάλυψε και η «Magic Euroleague», να προχωράει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Θαυμάστε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον προπονητή μιας ιστορικής ομάδας, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Dubai BC με τον Ολυμπιακό να υβρίζει χυδαία Έλληνες φιλάθλους σε γήπεδο του εξωτερικού.

Ο κ. Μπαρτζώκας αλλόφρων και σκαρφαλωμένος στα κάγκελα του γηπέδου φώναζε, μεταξύ άλλων, σε έναν φίλαθλο: «Σας γαμάω όλους βαζέλες», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προσβάλει τον Παναθηναϊκό και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του ανήμερα των 118ων γενεθλίων του κορυφαίου Συλλόγου της Ελλάδας και όχι μόνο.

Κανένας «νάνος» δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του, τον Παναθηναϊκό των 7 ευρωπαϊκών τροπαίων, του ενός Διηπειρωτικού, των 41 Πρωταθλημάτων και των 21 Κυπέλλων Ελλάδος, την ομάδα που έχει κατακτήσει όσους τίτλους έχουν όλοι οι άλλοι μαζί!

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στη συνέχεια έβρισε χυδαία και μια γυναίκα («Άντε γαμήσου μωρή πουτάνα»), η οποία «τόλμησε», άκουσον άκουσον, να του ζητήσει να ηρεμήσει.

Κατά τα άλλα, η τόσο «ευαισθητοποιημένη» σε θέματα συμπεριφοράς ΚΑΕ Ολυμπιακός, που σπεύδει στις Αρχές για καθετί, αντί να καταδικάσει δημοσίως τον κ. Μπαρτζώκα για όσα εμετικά είπε και έκανε ενώπιον όλων στο Ντουμπάι ζήτησε από τη EuroLeague να βρει και να τιμωρήσει τον Έλληνα φίλαθλο από την κερκίδα των υποστηρικτών της ομάδας του που τον εξύβρισε! Πόση υποκρισία πια…

Το βέβαιο είναι ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υπηρετώντας τα εκατομμύρια των φιλάθλων της και σεβόμενη τη λαμπρή ιστορία της θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο κ. Μπαρτζώκας να τιμωρηθεί παραδειγματικά».

sport-fm.gr

 

 

Διαβαστε ακομη