Ανακοίνωση Ομόνοιας: «Καλούμε τους φιλάθλους μας να μην μπαίνουν στο γήπεδο»

Ενημερώνουμε τον κόσμο μας πως, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ, προβλέπονται πολύ αυστηρές ποινές στις Ομάδες από ενδεχόμενη είσοδο φιλάθλων τους στον αγωνιστικό χώρο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων, εκτός και εάν ληφθεί σχετική γραπτή άδεια εκ των προτέρων από την Ομοσπονδία.

Συγκεκριμένα, είσοδος ή απόπειρα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο φιλάθλων επιβάλλει ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για τουλάχιστο έναν εκτός έδρας αγώνα, σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για τουλάχιστο τρεις εκτός έδρας αγώνες και σε περίπτωση επανάληψης η απαγόρευση θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας φάσης του πρωταθλήματος.

Με βάση τα πιο πάνω καλούμε τους φιλάθλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, να μην εισέρχονται – για οποιονδήποτε λόγο – στον αγωνιστικό χώρο, καθώς μια τέτοια ενέργεια είναι πιθανό να οδηγήσει την ΟΜΟΝΟΙΑ στη Δικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινών που θα αποτελέσουν εμπόδιο στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων μας.

Τονίζουμε ξανά πως τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνονται ανεκτές και θα τιμωρούνται αυστηρά και παραδειγματικά, στο πλαίσιο της διαχρονικής προσπάθειας για διασφάλιση της ασφάλειας των φιλάθλων και προστασίας των συμφερόντων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Είναι αυτονόητο πως επιβάλλεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην προχωρούμε σε ενέργειες που θα φέρουν την ΟΜΟΝΟΙΑ σε δύσκολη θέση και άλλους φιλάθλους σε κίνδυνο.

Ευχαριστούμε ξανά τον κόσμο μας για την συγκλονιστική στήριξη και τη μεγάλη ώθηση που προσφέρει στην ΟΜΟΝΟΙΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Συνεχίζουμε μαζί για τον μεγάλο μας στόχο!