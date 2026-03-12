ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σχεδιάζει ανακαίνιση τoυ Bombonera με στόχο τους 80.000 θεατές η Μπόκα Τζούνιορς

ΓΗΠΕΔΟ

Η Μπόκα Τζούνιορς σχεδιάζει ένα μεγάλο έργο ανακαίνισης του θρυλικού Bombonera με στόχο την επέκταση της χωρητικότητας του σταδίου και τον εκσυγχρονισμό του.

Η αρχική πρόταση προβλέπει την αύξηση του κοινού από περίπου 57.000 σε 67.000 οπαδούς, με εργασίες που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν φέτος, με τελικό στόχο να φτάσει τους 80.000 φιλάθλους.

Η κύρια αλλαγή θα είναι η κατασκευή ενός τέταρτου επιπέδου στις κερκίδες, η οποία θα προσθέσει περίπου 6.000 νέες θέσεις. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 18 ανελκυστήρων, οι οποίοι θα επιτρέψουν την πρόσβαση στο νέο ανώτερο επίπεδο των κερκίδων.

Στη δεύτερη φάση του σχεδίου εκσυγχρονισμού, ο σύλλογος σκοπεύει να φέρει τον αγωνιστικό χώρο περίπου τέσσερα μέτρα πιο κοντά στις κερκίδες, μειώνοντας το μέγεθος ορισμένων τομέων και αλλάζοντας την εσωτερική διάταξη του σταδίου.

Το πλήρες έργο προβλέπει την κατεδάφιση των VIP θέσεων που κατασκευάστηκαν το 1995. Στη θέση τους, θα κατασκευαστούν νέα τμήματα κερκίδων και μια ανακαινισμένη περιοχή VIP θέσεων, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του La Bombonera σε περίπου 80.000 φιλάθλους.

sdna.gr 

 

 

