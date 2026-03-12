«Ελπίζω να μείνει, πρέπει να μείνει ο Καραπατάκης»

O Λευτέρης Ελευθερίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» και τον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0.

Ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε και στις διοικητικές εξελίξεις στην ομάδα της Λάρνακας.

Διαβάστε όσα είπε:

Για το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας: «Περιμένω μια καλή εμφάνιση, ένα καλό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ θα είναι αλλαγμένη προς το καλό. Επιβάλλεται να δείξει σήμερα η ομάδα χαρακτήρα και πρέπει να δείξει πως αυτό που έκανε πριν λίγους μήνες με τους Άγγλους δεν ήταν τυχαίο. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.»

Για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία: «Είμαι αισιόδοξος πως με τον Ροδάθα η ΑΕΚ θα είναι αλλαγμένη προς το καλύτερο. Είναι το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι και θα το ζήσει έντονα. Έδειξε και στον Ύψωνα πως είναι σοβαρός προπονητής και θα διεκδικήσει, τόσο αυτός όσο και η ομάδα, ένα θετικό αποτέλεσμα.»

Για τις απουσίες: «Αυτοί που θα παίξουν θα πρέπει να δώσουν το μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους. Πάντα οι απουσίες μετρούν, αλλά αυτοί που θα κληθούν να αγωνιστούν θα πρέπει να είναι έτοιμοι».

Άποψη για τις αλλαγές στην ΑΕΚ το τελευταίο καιρό: «Ελπίζω πως όλα αυτά που έγιναν να είναι για καλό. Το ότι ο πρόεδρος ταξιδεύει στην Αγγλία πιστεύω είναι θετικό. Πιστεύω επίσης πως θα μείνει στην ομάδα. Ελπίζω να μείνει, γιατί πρέπει να μείνει. Ο Άντρος Καραπατάκης έδωσε πολλά και είμαι αισιόδοξος πως θα κάνει δεύτερες σκέψεις. Από ό,τι έμαθα, δεν θα φύγει. Σαν παλαίμαχοι της ομάδας βγάλαμε ανακοίνωση για το θέμα, το ίδιο και οι παίκτες και ο κόσμος έκανε το δικό του κάλεσμα».

Πώς βλέπεις την ομάδα για το υπόλοιπο της περιόδου: «Την ΑΕΚ δεν την ξεγράφεις. Θα πάει μέχρι το τέλος για τον τίτλο και μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα. Παρ’ όλα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, πιστεύω πως οι τρεις πρώτες ομάδες στον βαθμολογικό πίνακα έχουν πιθανότητες για τον τίτλο. Παράλληλα, τώρα με τα πλέι οφς είμαι σίγουρος πως Απόλλωνας και Ομόνοια δεν θα συνεχίσουν με τέτοιο ρυθμό, θα χάσουν βαθμούς».

Γενικότερα η άποψη για το πρωτάθλημα: «Είναι δύσκολο το φετινό πρωτάθλημα. Όλοι μπορούν να χάσουν και να κερδίσουν βαθμούς. Η Ομόνοια δείχνει σταθερότητα από την αρχή. Βλέπουμε πως ο Απόλλωνας, μετά τον Λοσάδα, έκανε ένα ξέσπασμα. Γιατί να μην το κάνει και η ΑΕΚ; Στο ποδόσφαιρο ποτέ μην λες ποτέ. Στη κάτω ζώνη, εκτός από την ΕΝΠ, οι υπόλοιπες ομάδες θα παλέψουν επί ίσοις όροις για την παραμονή τους».