Σημαντική επιστροφή για την Κρίσταλ Πάλας ενόψει ΑΕΚ, καθώς μετά από έξι εβδομάδες απουσίας λόγω τραυματισμού, ο Γκλάσνερ όπως δήλωσε στην χθεσινή διάσκεψη τύπου, θα έχει ξανά στην διάθεσή του τον Ζαν-Φιλίπ Ματετά, καθώς προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς από τη Δευτέρα.

Ο Αυστριακός τεχνικός δεν αναμένεται να τον συμπεριλάβει στο αρχικό σχήμα, όμως ίσως να χρειαστεί τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια του αγώνα και να τον «ρίξει» στο γήπεδο.

Ο Γάλλος φορ αν και απουσιάζει για σημαντικό χρονικό διάστημα, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, κάτι που εξαργύρωσε με την κλήση του και στην εθνική ομάδα, καταφέρνοντας μάλιστα να σκοράρει και με το εθνόσημο στο στήθος.

Τελευταία του παρουσία σε αγωνιστικό χώρο ήταν στις 25/1/2026 στο Σέλχαστ Παρκ με αντίπαλο την Τσέλσι, στην ήττα της ομάδας του με 1-3.

Επίσης η τελευταία φορά που κατάφερε να βρει δίχτυα ο 28χρονος επιθετικός ήταν την πρωτοχρονιά ενάντια στην στην Φούλαμ στην εντός έδρα ισοπαλία με 1-1.