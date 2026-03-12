ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημαντική επιστροφή για την Κρίσταλ Πάλας ενόψει ΑΕΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σημαντική επιστροφή για την Κρίσταλ Πάλας ενόψει ΑΕΚ!

Επιστρέφει ο 1ος σκόρερ της ομάδας

Σημαντική επιστροφή για την Κρίσταλ Πάλας ενόψει ΑΕΚ, καθώς μετά από έξι εβδομάδες απουσίας λόγω τραυματισμού, ο Γκλάσνερ όπως δήλωσε στην χθεσινή διάσκεψη τύπου, θα έχει ξανά στην διάθεσή του τον Ζαν-Φιλίπ Ματετά, καθώς προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς από τη Δευτέρα.

Ο Αυστριακός τεχνικός δεν αναμένεται να τον συμπεριλάβει στο αρχικό σχήμα, όμως ίσως να χρειαστεί τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια του αγώνα και να τον «ρίξει» στο γήπεδο.

Ο Γάλλος φορ αν και απουσιάζει για σημαντικό χρονικό διάστημα, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, κάτι που εξαργύρωσε με την κλήση του και στην εθνική ομάδα, καταφέρνοντας μάλιστα να σκοράρει και με το εθνόσημο στο στήθος.

Τελευταία του παρουσία σε αγωνιστικό χώρο ήταν στις 25/1/2026 στο Σέλχαστ Παρκ με αντίπαλο την Τσέλσι, στην ήττα της ομάδας του με 1-3.

Επίσης η τελευταία φορά που κατάφερε να βρει δίχτυα ο 28χρονος επιθετικός ήταν την πρωτοχρονιά ενάντια στην στην Φούλαμ στην εντός έδρα ισοπαλία με 1-1.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέο ρεκόρ για την Ελλάδα: Τρίτη σερί χρονιά με διπλή παρουσία στους «16» του Europa και Conference League

Ελλάδα

|

Category image

Με Μίλαν Τράικοβιτς στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διχασμός στο Ιράν για το Μουντιάλ 2026: Παίκτες και λαός υπέρ της συμμετοχής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η απόλυτη κρίση, στιγμές αρνητικής ιστορίας, έξι σερί ματς γεμάτα «πόνο» για την Τότεναμ του Τούντορ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ελπίζω να μείνει, πρέπει να μείνει ο Καραπατάκης»

ΑΕΚ

|

Category image

Σημαντική επιστροφή για την Κρίσταλ Πάλας ενόψει ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ανακοίνωση Ομόνοιας: «Καλούμε τους φιλάθλους μας να μην μπαίνουν στο γήπεδο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σχεδιάζει ανακαίνιση τoυ Bombonera με στόχο τους 80.000 θεατές η Μπόκα Τζούνιορς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σερί είναι αναγκαίο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αρμπελόα: «Ο Βαλβέρδε ενσαρκώνει ιδανικά αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρχίζει ο β’ γύρος στη β’ φάση του πρωταθλήματος Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μυθικός Ανρί για Ρεάλ Μαδρίτης: «Ίσως βγάλω μαλλιά αν φορέσω την φανέλα της» (vid)

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλουν έδρα ηφαίστειο στην Ομόνοια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μάρκου: «Έχει αδικηθεί η διοίκηση, γίνεται μεγάλη προσπάθεια στο θέμα επενδυτών»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Conference League: Οι πρώτες μάχες για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη