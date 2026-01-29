Δεν πάει ούτε στη Γαλλία ο Κέντρικ Ναν

Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην αυριανή (30/1, 21:15) εκτός έδρας αναμέτρηση με την Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός άσος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και κατά συνέπεια, έμεινε εκτός αποστολής από τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος προπονητής θα έχει μαζί του στην Γαλλία, τους Ρισόν Χολμς, Ντίνο Μήτογλου και Τζέντι Όσμαν που είχαν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς.