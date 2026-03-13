Νέο σοκ στη Μονακό: Νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες ο Μάικ Τζέιμς!

Η χαρά και η αναπτέρωση του ηθικού της μετά την σπουδαία εντός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού δεν κράτησε πολύ για τη Μονακό.

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Πριγκιπάτου το βράδυ της Παρασκευής (13/03), ο Μάικ Τζέιμς υπεβλήθη σε εξετάσεις μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο χθεσινό ματς με τους «ερυθρόλευκους», με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως έχει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Ως αποτέλεσμα αυτού, ο ηγέτης των Μονεγάσκων αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, αυξάνοντας τα μεγάλα και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος.

Θυμίζουμε πως η φιναλίστ του περσινού Final Four της Ευρωλίγκας αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, την στιγμή που στο αγωνιστικό σκέλος έχει μείνει με μόλις... 7 διαθέσιμους παίκτες! Όλα τα παραπάνω οδηγούν τον σύλλογο στο... χείλος της διάλυσης, με αποτέλεσμα να επέλθει και το «διαζύγιο» με τον Βασίλη Σπανούλη.

Με βάση τα δεδομένα ο Μάικ Τζέιμς αναμένεται να χάσει παιχνίδι της Μονακό με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR στις 27 του μήνα στο Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

