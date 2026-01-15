ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Μπάγερν-Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Μπάγερν-Παναθηναϊκός

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 20:30 από την Μπάγερν Μονάχου στο «SAP Garden» (20:30) για την 22η αγωνιστική της Euroleague με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και της καλαθόσφαιρας.

Η νίκη των Γερμανών προσφέρεται σε απόδοση 2.67 από την Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 10.50 και η επικράτηση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στο 1.55.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να έχει ο Κώστας Σλούκας  8 ασίστ και άνω προσφέρεται στα 3.50 και το να πετύχει ο T.J. Shorts τουλάχιστον 17 πόντους στα 3.65.   

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να πετύχει ο Cedi Osman 16 Πόντους και άνω και ο Κώστας Σλούκας να έχει τουλάχιστον δύο εύστοχα τρίποντα δίνεται στα 4.30, ενώ ο συνδυασμός να έχει ο Osman τουλάχιστον δύο εύστοχα τρίποντα και να έχει ο Juancho Hernangomez τουλάχιστον 8 ριμπάουντ, αποτιμάται στα 3.70.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με Ομόνοια «όχι», «ναι» με ΑΕΛ για Μάριο Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Στο counter attack τούς διαλύσαμε, είμαστε η πιο επικίνδυνη ομάδα σε αυτό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Συζητά τη διακοπή του δανεισμού του Τσιμίκα η Λίβερπουλ, ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοίγει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου το Κέντρο Εγγραφών του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι πρώτοι αντίπαλοι για Σάκκαρη και Τσιτσιπά στο Australian Open

Τένις

|

Category image

Η τριάδα των διακριθέντων του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Μπάγερν-Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Χωρίς τον... ακριβότερό της

ΑΕΛ

|

Category image

Βραβεύονται το βράδυ της Πέμπτης (15/01) οι κορυφαίοι του 2025 στη 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

To πάει μέχρι τέλους ο Ουζόχο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ματσάρα και πρώτο βήμα πρόκρισης για Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόπα Άφρικα: Στον τελικό το Μαρόκο μέσω πέναλτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένας πρώην της Πάφος FC... πέταξε εκτός κυπέλλου τη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (15/01)

TV

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός έριξε τριάρα στον Άρη και βρίσκει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη