Υπνωτισμένος στο β’ μέρος, έχασε ξανά από τη Μιλάνο o Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο ξεκίνημα του 2026, δεύτερη συνεχόμεν ήττα στο σπίτι του και δεύτερη φετινή ήττα από την Αρμάνι (74-87) με κακή εμφάνιση, ιδίως στο β’ μέρος.

Ο δεύτερος γύρος της regular season στην EuroLeague δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό AKTOR, που ηττήθηκε με 87-74 από την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens για να υποχωρήσει στο 12-8 (6-4 εντός και 6-4 εκτός έδρας). Οι Ιταλοί, που έκαναν το 2/2 απέναντι στους πράσινους φέτος, ανέβηκαν στο 10-10 (5-4 εντός και 5-6 εκτός έδρας).

Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο σε όλο το πρώτο μέρος, όμως εμφανίστηκε υπνωτισμένος και νωθρός στο δεύτερο, με αποτέλεσμα να γίνει ξανά στο ίδιο έργο θεατής, βλέποντας τον Άρμονι Μπρουκς να τον σκοτώνει και πάλι. Ο Αμερικανός που είχε 26 πόντους με 8/14 τρίποντα στο ματς του Μιλάνου, έβαλε απόψε 24 πόντους.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς και προηγήθηκε με 15-9 λίγο πριν το πεντάλεπτο. Η περίοδος έληξε στο 20-15, ενώ η διαφορά έγινε διψήφια στο 11’20” (25-15), με την Αρμάνι να έχει τέσσερις συνεχόμενες χαμένες επιθέσεις. Το time-out που κάλεσε ο Ποέτα έπιασε τόπο, αφού οι Ιταλοί μείωσαν σε 25-20.

Οι πράσινοι ξέφυγαν άλλες δύο φορές με διαφορά της τάξης των 10 πόντων, όμως σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πλησιάσουν για να διαμορφωθεί το 43-38 στο φινάλε του πρώτου μέρους. Στο οποίο Χολμς από τη μία και Μπρουκς από την άλλη είχαν πετύχει από 12 πόντους.Η Αρμάνι μπήκε στο β΄ μέρος με σερί 7-0 και προσπέρασε στο σκορ (43-45, 21’50’). Ο Όσμαν της έβαλε φρένο με τρίποντο, ενώ λίγο αργότερα ο Αταμάν έριξε για πρώτη φορά στο ματς τον Γιούρτσεβεν. Εκείνος βρήκε κάποιες καλές συνεργασίες με τον Σλούκα σε ρόλο δημιουργού για να προκύψει το 58-55 στο 28′.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν νέο σερί 11-0 για το 58-66 στο 31’15”. Ο Σλούκας απάντησε με 5 δικούς του πόντους για το 63-66.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιαβόρ, Βίλιους, Κοβάλσκι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 21η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15), ενώ η Αρμάνι θα παίξει στο Μιλάνο με την Αναντολού Εφές (9/1, 21:30).

