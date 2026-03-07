Οι δηλώσεις από τον βοηθό της Ε.Ν. Ύψωνα, Κωνσταντίνο Ρωσταντή, ο οποίος είχε την ευθύνη της ομάδας στην ήττα με 7-0 από την Πάφο FC, στην απουσία του Χαβί Ροθάδα.

«Νιώθουμε ντροπή όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Συγχαρητήρια στην Πάφο για τη νίκη της. Άλλη μια ήττα με 2-0 ή 3-0 είναι κάτι, αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Έχουμε ακόμα οκτώ παιχνίδια και πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας. Όλοι φέρουμε ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα».