Ρεκόρ για την Πάφος FC που ξεπέρασε τις πεντάρες της Ομόνοιας και της ΑΕΚ!

Ασταμάτηση ήταν η Πάφος FC απέναντι στην Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ! Η ομάδα του Θελάδες σταμάτησε στα εφτά γκολ δείχνοντας πολύ ορεξάτη και εύστοχη!

Η νικη της Πάφου με 7-0 ήταν η μεγαλύτερη που επιτεύχθηκε στη Cyprus League by Stoiximan στις πρώτες 25 αγωνιστικές. Στη 4η και 5η αγωνιστική η Ομόνοια επικράστησε με το ίδιο σκορ (5-0) της ΑΕΛ και της Ανόρθωσης, ενώ με 5-0 είχε ολοκληρωθεί και ο αγώνας της ΑΕΚ με την Ένωση για τη 20ή αγωνιστική.

Πέντε γκολ για τους νικητές είχαμε ξανά σε δύο περιπτώσεις: Στην 8η αγωνιστική ο Εθνικός επικράτησε 5-1 της Ένωσης, ενώ στην 19η η Ομόνοια νίκησε τον Άρη με 5-3.