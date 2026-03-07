ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Kέρδισε τον Διγενή κι έκλεισε θέση στην εξάδα η Ένωση

Η FABRICCA ΕΝΠ υπερασπίστηκε την έδρα της στην Αίθουσα Δήμου Παραλιμνίου και επικράτησε του Διγενή με 89-73, «σφραγίζοντας» την είσοδο στην πρώτη εξάδα που της δίνει «εισιτήριο» για την Β' φάση του πρωταθλήματος ECOMMBX Basket League.

Οι «βυσσινί» έφτασαν στη νίκη έχοντας τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων ήταν ο Jordan Rawlls με 22 πόντους, με τους Desean Allen Eikens (18), Treauhn Williams (15) και Caleb Asberry (14) να ακολουθούν, ενώ για τον Διγενή ξεχώρισαν οι Keith Williams με 26 πόντους, Kieffer Punter με 20 και Elijah Watson με 15.

Η ομάδα του Παραλιμνίου μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 9-0 στα πρώτα λεπτά, όμως ο Διγενής αντέδρασε και έκλεισε την πρώτη περίοδο σε απόσταση τριών πόντων (24-21). Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι έμειναν κοντά στο σκορ, ισοφάρισαν στους 26 πόντους και πλησίασαν ακόμη και στον πόντο, αλλά η ΕΝΠ βρήκε τις λύσεις για να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 43-37.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ξανά τον ρυθμό τους και κατάφεραν να χτίσουν διαφορά διψήφιας τιμής, κλείνοντας την περίοδο στο 67-54. Ο Διγενής επιχείρησε την αντεπίθεσή του στην τέταρτη περίοδο και μείωσε μέχρι και στους οκτώ πόντους, όμως η ΕΝΠ είχε κάθε φορά την απάντηση. Ένα κρίσιμο τρίποντο του Rawlls και οι λύσεις που ήρθαν στη συνέχεια από τους Eikens και Williams κράτησαν τους γηπεδούχους σε θέση οδηγού, μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό 89-73.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 43-37, 67-54, 89-73.

FABRICCA ΕΝΠ (Παναγιώτης Γιανναράς): Rawlls, 22 (3), Williams 15, Σολωμού 9 (1), Eikens 18 (1), Asberry 14, Γιανναράς 11 (3), Χαραλάμπους, Κουζάπας, Γεωργίου, Χατζηκωνσταντής, Λοΐζου, Ανεζάκης

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Dragan Raca): Watson 15 (2), Williams 26, Punter 20 (4), Kone 8, El Bejjani 2, Γεωργίου, Σιζόπουλος, Καραγιάννης, Kruse, Βασιλείου 2.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

