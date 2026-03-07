Βαθμολογία: Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, μπλέκει ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πρόσφεραν ένα ντέρμπι αντάξιο της προσμονής όλης της Ευρώπης, με το ΣΕΦ να ζει μία ακόμη βραδιά υψηλής έντασης. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 86-80 στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague, διευρύνοντας το σερί τους απέναντι στους «πράσινους» και πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παρά τις απουσίες βασικών παικτών, έδειξε βάθος και συνοχή, με πολλούς πρωταγωνιστές να εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του αγώνα. Η πίεση στην άμυνα και ο έλεγχος των λαθών αποτέλεσαν τα στοιχεία που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, δεν κατάφερε να διατηρήσει την εικόνα που είχε παρουσιάσει στον τελικό του Κυπέλλου. Παρότι ο Κέντρικ Ναν οδήγησε την επίθεση, αρκετοί κομβικοί παίκτες δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά, ενώ ο Ματίας Λεσόρ έμεινε εκτός δωδεκάδας ενόψει της επιστροφής του. Η ήττα τον ρίχνει στο 16-14 και τον βάζει σε πιο δύσκολη θέση στη μάχη της κατάταξης.

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής

Βίρτους – Παρτίζαν (11/3, 21:45)

Dubai BC – Μπασκόνια (12/3, 19:00)

Μονακό – Ολυμπιακός (12/3, 20:00)

Παναθηναϊκός AKTOR – Ζάλγκιρις (12/3, 21:30)

Μπάγερν – Εφές (12/3, 21:30)

Ρεάλ – Βαλένθια (12/3, 21:45)

Παρί -Βιλερμπάν (12/3, 22:00)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3, 21:00)

Μπερτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)

Αρμάνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)