Βαθμολογία: Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, μπλέκει ο Παναθηναϊκός
Πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πρόσφεραν ένα ντέρμπι αντάξιο της προσμονής όλης της Ευρώπης, με το ΣΕΦ να ζει μία ακόμη βραδιά υψηλής έντασης. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 86-80 στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague, διευρύνοντας το σερί τους απέναντι στους «πράσινους» και πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παρά τις απουσίες βασικών παικτών, έδειξε βάθος και συνοχή, με πολλούς πρωταγωνιστές να εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του αγώνα. Η πίεση στην άμυνα και ο έλεγχος των λαθών αποτέλεσαν τα στοιχεία που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού.
Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, δεν κατάφερε να διατηρήσει την εικόνα που είχε παρουσιάσει στον τελικό του Κυπέλλου. Παρότι ο Κέντρικ Ναν οδήγησε την επίθεση, αρκετοί κομβικοί παίκτες δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά, ενώ ο Ματίας Λεσόρ έμεινε εκτός δωδεκάδας ενόψει της επιστροφής του. Η ήττα τον ρίχνει στο 16-14 και τον βάζει σε πιο δύσκολη θέση στη μάχη της κατάταξης.
Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής
Βίρτους – Παρτίζαν (11/3, 21:45)
Dubai BC – Μπασκόνια (12/3, 19:00)
Μονακό – Ολυμπιακός (12/3, 20:00)
Παναθηναϊκός AKTOR – Ζάλγκιρις (12/3, 21:30)
Μπάγερν – Εφές (12/3, 21:30)
Ρεάλ – Βαλένθια (12/3, 21:45)
Παρί -Βιλερμπάν (12/3, 22:00)
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3, 21:00)
Μπερτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)
Αρμάνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)