Το πρόγραμμα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της regular season

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των «αιωνίων» για την 30ή αγωνιστική της Ευρωλίγκας, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 19-10, ενώ ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 16-14.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους το πλεονέκτημα έδρας εν όψει των playoffs, έχουν να δώσουν ακόμα εννέα αγώνες μέχρι το τέλος της regulas season, μαζί με την εξ αναβολής εντός έδρας αναμέτρησής τους με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Φενέρμπαχτσε.

Από την άλλη, οι «πράσινοι» έχουν να δώσουν 8 παιχνίδια, ψάχνοντας πλέον σημαντικές νίκες με δεδομένο ότι έχουν μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

Τρίτη 10/3: Παρί – Ολυμπιακός (34η αγωνιστική)

Πέμπτη 12/3: Μονακό – Ολυμπιακός (31η αγωνιστική)

Τρίτη 17/3: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική)

Πέμπτη 19/3: Ολυμπιακός – Μπασκόνια (32η αγωνιστική)

Τρίτη 24/3: Βαλένθια – Ολυμπιακός (33η αγωνιστική)

Παρασκευή 3/4: Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (35η αγωνιστική)

Τρίτη 7/4: Ολυμπιακός – Ρεάλ (36η αγωνιστική)

Πέμπτη 9/4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (37η αγωνιστική)

Πέμπτη 16/4: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (38η αγωνιστική)

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

Πέμπτη 12/3: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (31η αγωνιστική)

Παρασκευή 20/3: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (32η αγωνιστική)

Τρίτη 24/3: Dubai BC – Παναθηναϊκός (33η αγωνιστική)

Παρασκευή 27/3: Παναθηναϊκός – Μονακό (34η αγωνιστική)

Πέμπτη 2 /4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (35η αγωνιστική)

Τρίτη 7/4: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (36η αγωνιστική)

Πέμπτη 9/4: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (37η αγωνιστική)

Παρασκευή 17/4: Παναθηναϊκός – Εφές (38η αγωνιστική)