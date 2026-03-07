Ετοιμάζει βαλίτσες για «Αρένα» και… Αγγλία ο Ροθάδα

Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα προπονητή στην ΑΕΚ, με τον Χάβι Ροθάδα να είναι το απόλυτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ στον πάγκο των κιτρινοπράσινων.

Οι ιθύνοντες της ΑΕΚ άνοιξαν δίαυλο επικοινωνίας με τη διοίκηση της Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ και οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, για να αποδεσμευτεί ο 43χρονος Ισπανός προπονητής θα απαιτηθεί συγκεκριμένο ποσό.

Εκτός απροόπτου οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία και ο Ροθάδα θα αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του, κοουτσάροντας την ομάδα με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας για τους «16» του Conference League.