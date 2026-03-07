Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Πάφος FC, Aλμπέρτ Θελάδες, μετά το εκπληκτικό 7-0 επί της Ε.Ν. Ύψωνα.

«Πραγματικά είναι μια μεγάλη νίκη. Είναι δύσκολο να πετύχεις επτά γκολ σε αυτό το επίπεδο. Ακόμα και το να βάλεις ένα γκολ είναι δύσκολο, πόσο μάλλον να πετύχεις επτά. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Ο αντίπαλος είναι μια καλή ομάδα, ίσως να μην φαίνεται αυτό από το σκορ».

Καταφέραμε να πετύχουμε δύο γκολ γρήγορα και μετά ξεδιπλώθηκε το ταλέντο των ποδοσφαιριστών. Στη συνέχεια τελειώσαμε τις φάσεις μας, κάτι που μας έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και με την Ανόρθωση και με τον Άρη νομίζω ότι δικαιούμασταν κάτι περισσότερο.

Τώρα που τελείωσε η Ευρώπη και δεν παίζουμε κάθε τρεις μέρες, έχουμε βελτιωθεί. Αυτό δεν φαινόταν στα προηγούμενα αποτελέσματα, αλλά φάνηκε σήμερα».