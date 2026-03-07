Η ΑΕΚ λύγισε τη Λάρισα και... περιμένει το ντέρμπι

Δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά έκανε τη δουλειά της η ΑΕΚ που επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ Novibet στην Allwyn Arena για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έμεινε -έστω και προσωρινά- μόνη πρώτη στην κορυφή!

Το γκολ της νίκης για την Ένωση σημείωσε στο 5ο λεπτό ο Μουκουντί (βρήκε δίχτυα σε δεύτερο σερί εντός έδρας ματς), ενώ στη συνέχεια ο «δικέφαλος» δεν κατάφερε να βρει ένα δεύτερο τέρμα που θα του έδιωχνε το άγχος για το «τρίποντο». Ο Γιόβιτς είχε χαμένο πέναλτι στο δεύτερο μέρος μετά την εξαιρετική απόκρουση του Αναγνωστόπουλου, με τους «βυσσινί» στο τέλος να ρισκάρουν προκειμένου να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο όμως δεν ήρθε ποτέ και έτσι η ΑΕΚ πήρε μια πολύτιμη νίκη.

Έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» είναι στην κορυφή με 56 βαθμούς και στο +3 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που μονομαχούν στο Φάληρο το βράδυ της Κυριακής (08/03, 21:00). Σε ενδεχόμενο ισοπαλίας η ΑΕΚ θα είναι μόνη πρώτη και στο +2 ενώ όποια ομάδα πάρει τη νίκη θα ισοβαθμεί μαζί της με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της κανονικής περιόδου. Από την άλλη, η ΑΕΛ Νοvibet παρέμεινε στη 12η θέση με 21 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να είναι στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη και τον 13ο Asteras AKTOR (16β.).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει την ερχόμενη Πέμπτη (12/03, 22:00) στη Σλοβενία την πρώτη μάχη με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League, ενώ την Κυριακή ακολουθεί η εκτός έδρας αποστολή με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (15/03, 19:30). Οι «βυσσινί» υποδέχονται το ερχόμενο Σάββατο στη Λάρισα τον Asteras AKTOR (14/03, 20:00) σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την παραμονή στην κατηγορία.

Στο μυαλό του κόουτς:

Σχηματισμό 4-4-2 για την ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, ενώ στο δεξί άκρο ήταν ο Ρότα και στο αριστερό ο Πήλιος. Στα χαφ οι Μαρίν και Πινέδα, με τους Κοϊτά (αριστερά) και Ελίασον (δεξιά) στα άκρα, ενώ ο δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Διάταξη 3-5-2 για την ΑΕΛ Novibet από τον Σάββα Παντελίδη. Στο τέρμα ο Αναγνωστόπουλος, με τριάδα στην άμυνα τους Ηλιάδη, Μπατουμπινσικά και Ρόσιτς. Στα χαφ οι Ναόρ, Ατανάσοφ και Πέρες, με δεξί μπακ-χαφ τον Μασόν και αριστερό τον Όλαφσον. Δίδυμο στην κορυφή οι Τούπτα και Κακουτά.

Το ματς:

Τρομερό ήταν το ξεκίνημα του παιχνιδιού για την ΑΕΚ που απείλησε μόλις στο 2’ με το σουτ του Γιόβιτς και στο 5’ άνοιξε το σκορ με τον Μουκουντί! Από την αριστερή πλευρά ο Μαρίν σέντραρε εξαιρετικά, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά με τον Αναγνωστόπουλο να μην μπορεί να μπλοκάρει και ο αρχηγός της Ένωσης έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Ένωση είχε το πάνω χέρι στο ματς, οι φιλοξενούμενοι αδυνατούσαν να φρενάρουν τον υψηλό ρυθμό της με τους δραστήριους Ελίασον και Κοϊτα, ενώ ο Μαυριτανός εξτρέμ είχε ένα πλασέ στο 14’ που έφυγε πάνω από την εστία του Αναγνωστόπουλου. Η ΑΕΛ Novibet στο 19’ απείλησε με το μακρινό σουτ του Ατανάσοφ που έδιωξε σε κόρνερ ο Στρακόσα, με τους «βυσσινί» να ισορροπούν την κατάσταση και να έχουν την κατοχή, κρατώντας ορθολογικά την μπάλα στα πόδια τους.

Στο 24' ο Ατανάσοφ επιχείρησε την απευθείας εκτέλεση κόρνερ, αλλά ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε, με το ματς να κυλάει σε χαμηλό ρυθμό. Η ΑΕΚ δεν έφτανε με ευκολία στην περιοχή του αντιπάλου, με την κεφαλιά του Γιόβιτς από τη σέντρα του Ρότα στο 36' να περνάει παράλληλα από την εστία. Ο «δικέφαλος» είχε μια καλή στιγμή στο 40' να βρει και δεύτερο τέρμα όταν ο Ελίασον είδε ωραία τον Βάργκα στην περιοχή, με τον Ούγγρο να πασάρει στον Γιόβιτς που πλάσαρε με δύναμη αλλά ο Αναγνωστόπουλος είχε απάντηση με τα πόδια.

Ο Κοϊτά επιχείρησε να απειλήσει με δυνατό σουτ στο 45' όμως η μπάλα πήρε ύψος και έφυγε ψηλά άουτ, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι, με τον Ρότα να βλέπει με εξαιρετική μεταβίβαση την κίνηση του Ελίασον στην περιοχή, ο Αναγνωστόπουλος έκανε κακή έξοδο και γκρέμισε τον Σουηδό, με τον Πολυχρόνη να δείχνει την άσπρη βούλα. Ωστόσο, ο Ευαγγέλου που ήταν στο VAR κάλεσε να δει ο Πολυχρόνης ξανά τη φάση και εκείνος έκρινε πως δεν υπήρξε κάτι, παίρνοντας πίσω την απόφασή του και δείχνοντας κίτρινη στον Ελίασον για θέατρο. Έτσι, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος με την ΑΕΚ να έχει το προβάδισμα χάρη στο γκολ του Μουκουντί.

Η σέντρα-σουτ του Μαρίν από τα δεξιά στο 48’ δεν έφερε κάτι για την ΑΕΚ, που στο 54’ κέρδισε πέναλτι με τον Κοϊτά, ο οποίος πάτησε περιοχή με τον Μπατουμπισινγκά να τον ανατρέπει και τον Πολυχρόνη να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση, όμως, με εντυπωσιακή απόκρουση ο Αναγνωστόπουλος του είπε «όχι» και έτσι το παρέμεινε το 1-0.

Οι αλλαγές της ΑΕΛ Novibet την βοήθησαν να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 72' είχε την πρώτη ουσιαστική μεγάλη της στιγμή στο ματς: οι «βυσσινί» βγήκαν ωραία στην κόντρα με τον Σαγκάλ, ο οποίος είδε τον Μασόν που έκανε την κίνηση και το γύρισμα στην περιοχή, με τον Μουκουντί να απομακρύνει πάνω στον Σαγκάλ αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό και κατέληξε άουτ.

Η κεφαλιά του Βάργκα στο 73' ήταν άστοχη, με την ΑΕΚ να μην βρίσκει το δεύτερο γκολ που θα της απομάκρυνε το άγχος για τη νίκη. Έτσι, το ματς πήγε στις καθυστερήσεις με τους φιλοξενούμενους να ρισκάρουν και να ανεβαίνουν, κερδίζοντας στο 90' ένα φάουλ κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ, αλλά από πλάγια θέση. Ωστόσο, η Ένωση αντέδρασε αποτελεσματικά και έτσι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης την βρήκε νικήτρια και μόνη στην κορυφή.

MVP: Πολυτιμότερος του αγώνα ο Μουκουντί που πετυχαίνει το γκολ της νίκης και έχει εξαιρετική εικόνα στα αμυντικά του καθήκοντα, καθοδηγώντας συνολικά την ΑΕΚ που δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης στο επιθετικό κομμάτι.

Η «σφυρίχτρα»: Είχε αρκετή δουλειά στο παιχνίδι ο Πολυχρόνης. Στο πέναλτι του Ελίασον δείχνει την άσπρη βούλα αλλά ο Ευαγγέλου τον καλεί να δει τη φάση στο VAR, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να το πάρει πίσω μέσα σε φωνές από την πλευρά της ΑΕΚ. Ωστόσο, το replay δείχνει ότι υπάρχει επαφή του Αναγνωστόπουλου στον Σουηδό τόσο με το χέρι ψηλά, όσο και χαμηλά στο πόδι. Σωστή είναι η απόφασή του στο δεύτερο πέναλτι για το μαρκάρισμα του Μπατουμπινσικά στον Κοϊτά μέσα στην περιοχή.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα (67' Μάνταλος), Κοϊτά (67' Περέιρα), Ελίασον (79' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (84' Ζίνι).

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς (70' Χατζηστραβός), Όλαφσον, Μασόν, Ατανάσοφ, Ναόρ (57' Σουρλής), Πέρες (57' Μούργος), Τούπτα (80' Γκαράτε), Κακουτά (57' Σαγάλ).

Πηγή: sport-fm.gr