Προκρίθηκε στους «8» του Eurocup ο Παναθηναϊκός!

Έκανε το πρώτο θαύμα ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» παρότι άγγιξαν την αυτοκτονία στο Μαυροβούνιο, γνωρίζοντας την ήττα από τη Γιαντράν με 18-17 (14-13 το πρώτο ματς) πήγαν στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου ο τρομερός τερματοφύλακας τους, Άντριαν Γουάινμπεργκ, απέκρουσε δυο και με 5-4 χάρισε ιστορική πρόκριση στην ομάδα του για τα προημιτελικά του Eurocup!

Tεράστια εμφάνιση από την ομάδα του Δημήτρη Μάζη, η οποία στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν μπροστά στο σκορ, αλλά στην τελική ευθεία, είδαν την πρόκριση να χάνεται μέσα από τα χέρια τους, αφού οι γηπεδούχοι κάλυψαν τη διαφορά του πρώτου ματς και οδήγησαν το ματς στη «ρωσική ρουλέτα». Εκεί ο Άντριαν Γουάινμπεργκ ήταν... τείχος και αποκρούοντας δυο εκτελέσεις των Μαυροβούνιων έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ο Νίκος Παπασηφάκης που πέτυχε τρία γκολ, τρία είχε ο Παπανικολάου, από δυο οι Μπανίσεβιτς, Χαλυβόπουλος και Σκουμπάκης, ενώ μια φορά σκόραραν, Γκιουβέτσης, Κοπελιάδης και Αλβέρτης

Τα οκτάλεπτα: 6-6, 2-3, 5-5, 5-3, 4-5 (πεν.)

Πηγή: sport-fm.gr