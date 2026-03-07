Πέρασε στους τελικούς και περιμένει αντίπαλο η Ολυμπιάδα

Tην ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας θα έχει η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, η οποία πήρε την πρόκριση για την τελική φάση, όπου περιμένει τον αντίπαλο που θα προκύψει από το ζευγάρι Απόλλων – ΑΕΛ.

Η Ολυμπιάδα κέρδισε με 3-0 σετ τη Lemesos Volleyball με 3-0 σετ (25-19, 25-17 και 25-10) κι έτσι εξασφάλισε τις απαιτούμενες τρεις νίκες που χρειαζόταν για να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Στον άλλο ημιτελικό, ο Απόλλωνας κέρδισε με 3-0 σετ την ΑΕΛ (25-22, 25-22 και 25-17) κι έτσι ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των παιχνιδιών.