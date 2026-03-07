LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Ομόνοια 0-1

Τα «φώτα» στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Η Ομόνοια Αραδίππου υποδέχεται την Ομόνοια (19:00) για την 25η αγωνιστική, σε μια ενδιαφέρουσα μονομαχία.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε καλό φεγγάρι και θέλουν ανάλογη συνέχεια, ενώ οι πράσινοι θα ψάξουν επιστροφή στις επιτυχίες για να παραμείνουν… ασφαλείς στην κορυφή.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

18' ΓΚΟΛ, 0-1 η Ομόνοια! Φαλτσαριστό σουτ του Εβάντρο, η μπάλα βρίσκει λίγο στον Μάριτς και καταλήγει στα δίχτυα!

13' Ακίνδυνο σουτ του Ποντικού η μπάλα στα χέρια του Ουζόχο.

11' Επικίνδυνη επιθετική προσπάθεια για την Ομόνοια, με τον Μαέ να δίνει εξαιρετική πάσα, αλλά να προλαβαίνουν οι αμυντικοί και να διώχνουν σε κόρνερ.

3΄ Εκτέλεση φάουλ από τον Εβάντρο η μπάλα έξω.

-Ξεκίνησε ο αγώνας.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ,Ενρίκε, Βαν Μιούλεμ, Ρινγκ, Χαβέλκα, Ζορζίνιο, Γεωργίου, Μουαντίμπ, Ποντικός

ΟΜΟΝΟΙΑ: Oυζόχο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Π. Ανδρέου, Μάριτς, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Τάνκοβιτς, Μαέ.

ΣΚΟΡΕΡ: 18' Μάριτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης