ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Ομόνοια 0-1

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Ομόνοια 0-1

Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Τα «φώτα» στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Η Ομόνοια Αραδίππου υποδέχεται την Ομόνοια (19:00) για την 25η αγωνιστική, σε μια ενδιαφέρουσα μονομαχία.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε καλό φεγγάρι και θέλουν ανάλογη συνέχεια, ενώ οι πράσινοι θα ψάξουν επιστροφή στις επιτυχίες για να παραμείνουν… ασφαλείς στην κορυφή.  

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

18' ΓΚΟΛ, 0-1 η Ομόνοια!  Φαλτσαριστό σουτ του Εβάντρο, η μπάλα βρίσκει λίγο στον Μάριτς και καταλήγει στα δίχτυα!

13' Ακίνδυνο σουτ του Ποντικού η μπάλα στα χέρια του Ουζόχο.

11' Επικίνδυνη επιθετική προσπάθεια για την Ομόνοια, με τον Μαέ να δίνει εξαιρετική πάσα, αλλά να προλαβαίνουν οι αμυντικοί και να διώχνουν σε κόρνερ.

3΄ Εκτέλεση φάουλ από τον Εβάντρο η μπάλα έξω.

-Ξεκίνησε ο αγώνας.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ,Ενρίκε, Βαν Μιούλεμ, Ρινγκ, Χαβέλκα, Ζορζίνιο, Γεωργίου, Μουαντίμπ, Ποντικός

ΟΜΟΝΟΙΑ: Oυζόχο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Π. Ανδρέου, Μάριτς, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Τάνκοβιτς, Μαέ.

ΣΚΟΡΕΡ: 18' Μάριτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέο σοκ στη Μονακό: Ο Σπανούλης δεν κοουτσάρει με Σολέ - Σενάρια παραίτησης στη Γαλλία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Κορέια έγραψε ιστορία σε ένα εκπληκτικό ημίχρονο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τριπλό προσπέρασμα και «χτύπημα» παραμονής από τον Ολυμπιακό!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Ομόνοια 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρένο για Champions League η Κόμο: Πέρασε από την Κάλιαρι και συνεχίζει να βλέπει… αστεράκια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tελικά εκτός αποστολής ο Γιόβετιτς – Ο λόγος που δεν υπολογίζεται

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πήγαν στην Πάφο με εφτά παίκτες και το δελτίο υγείας του ενός ήταν ληγμένο!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Μπεργκ στο «Αντ. Παπαδόπουλος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χ-αμός για το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στα «σαλόνια»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

LIVE: Πάφος - Ε.Ν Ύψωνα 5-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Πάφος FC κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με σουτάρα του Έζε στους «8» η Άρσεναλ πριν τη Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο ΠΑΟΚ - Πετάει για Αθήνα

Ελλάδα

|

Category image

Πρεμιέρα με ήττα για την Εθνική μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Αυτοί παρατάσσονται στο Ολυμπιακός – Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη