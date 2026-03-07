ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έπιασε τη φανέλα του Άγγελου Νεοφύτου και πετούσε από τη χαρά του!

Δημοσιευτηκε:

Μια ιδιαίτερη στιγμή για τον μικρό μας φίλο.

Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς τα συναισθήματα του μικρού στη φωτογραφία!

Μόλις τελείωσε ο αγώνας στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» μεταξύ της Ομόνοιας και της Ομόνοιας Αραδίππου ο μικρός μας φίλος έτρεξε στο γήπεδο και πήρε για ενθύμιο τη φανέλα του Άγγελου Νεοφύτου, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο αντί του Μαέ.

Εκπληρώθηκε ένα όνειρο για τον τρισευτυχισμένο πιτσιρικά!  Πετάει... κυριολεκτικά από τη χαρά του!

Τέτοιες εικόνες να βλέπουμε στα γήπεδα αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχισμένοι και εμείς! 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Διαβαστε ακομη