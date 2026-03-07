Oι τοποθετήσεις από τον προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

Για τον αγώνα: «Είμαστε χαρούμενοι με τους τρεις βαθμούς και την εμφάνιση. Σκοράραμε δύο όμορφα γκολ και δεν ήταν εύκολο. Διατηρήσαμε και ανέπαφη την εστία μας. Μας έβαλε πίεση ο αντίπαλος αλλά αμυνθήκαμε σωστά. Είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες στον αγώνα. Τα γκολ μας προήλθαν από ωραίες συνεργασίες, με σουτ και τρεξίματα στους χώρους».

Για το γεγονός ότι τα δυο τέρματα προήλθαν από δυο παίκτες της μεσαίας γραμμής κι αν έχουν οδηγία να σουτάρουν συχνά: «Προσπαθούμε να επιτιθόμαστε με διάφορους τρόπους. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες και μπορούμε να το κάνουμε. Ο Ανδρέου έχει καλό μακρινό σουτ. Συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Τάνκοβιτς στο γκολ. Το αριστερό πόδι του Εβάντρο είναι πολύ καλό και φάνηκε στο γκολ του Μάριτς. Είναι θετικό για εμάς ότι οι μέσοι συνεισφέρουν στο επιθετικό κομμάτι».

Για τη νίκη που ήρθε ξανά με πολλούς απόντες και τι γίνεται με τους τραυματίες: «Είμαστε χαρούμενοι, έχουμε καλό ρόστερ. Είμαστε στα μέσα της σεζόν και με τόσα ματς είναι φυσιολογικό να έχουμε τραυματισμούς. Για κάποιους δεν θα πάρει καιρό να επιστρέψουν. Ο Μαγιαμπέλα θέλει περισσότερο χρόνο, οι υπόλοιποι είναι πιο κοντά αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Για πρώτη φορά μετά από καιρό θα έχουμε οκτώ μέρες να προετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα».