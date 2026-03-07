ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Προσπαθούμε να επιτιθόμαστε με διάφορους τρόπους»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Προσπαθούμε να επιτιθόμαστε με διάφορους τρόπους»

Oι τοποθετήσεις από τον προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

Για τον αγώνα: «Είμαστε χαρούμενοι με τους τρεις βαθμούς και την εμφάνιση. Σκοράραμε δύο όμορφα γκολ και δεν ήταν εύκολο. Διατηρήσαμε και ανέπαφη την εστία μας. Μας έβαλε πίεση ο αντίπαλος αλλά αμυνθήκαμε σωστά. Είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες στον αγώνα. Τα γκολ μας προήλθαν από ωραίες συνεργασίες, με σουτ και τρεξίματα στους χώρους».

Για το γεγονός ότι τα δυο τέρματα προήλθαν από δυο παίκτες της μεσαίας γραμμής κι αν έχουν οδηγία να σουτάρουν συχνά: «Προσπαθούμε να επιτιθόμαστε με διάφορους τρόπους. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες και μπορούμε να το κάνουμε. Ο Ανδρέου έχει καλό μακρινό σουτ. Συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Τάνκοβιτς στο γκολ. Το αριστερό πόδι του Εβάντρο είναι πολύ καλό και φάνηκε στο γκολ του Μάριτς. Είναι θετικό για εμάς ότι οι μέσοι συνεισφέρουν στο επιθετικό κομμάτι».

Για τη νίκη που ήρθε ξανά με πολλούς απόντες και τι γίνεται με τους τραυματίες: «Είμαστε χαρούμενοι, έχουμε καλό ρόστερ. Είμαστε στα μέσα της σεζόν και με τόσα ματς είναι φυσιολογικό να έχουμε τραυματισμούς. Για κάποιους δεν θα πάρει καιρό να επιστρέψουν. Ο Μαγιαμπέλα θέλει περισσότερο χρόνο, οι υπόλοιποι είναι πιο κοντά αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Για πρώτη φορά μετά από καιρό θα έχουμε οκτώ μέρες να προετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προκρίθηκε στους «8» του Eurocup ο Παναθηναϊκός!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η δυναμική επιστροφή για Ομόνοια και Πάφο FC και το άλμα του Ολυμπιακού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ετοιμάζει βαλίτσες για «Αρένα» και… Αγγλία ο Ροθάδα

ΑΕΚ

|

Category image

Πέρασε στους τελικούς και περιμένει αντίπαλο η Ολυμπιάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σατσιάς: «Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα...»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Kέρδισε εντός έδρας την ΕΘΑ η Ανόρθωση

Κύπρος

|

Category image

Έτσι ήρθε η νίκη για την Ομόνοια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Προσπαθούμε να επιτιθόμαστε με διάφορους τρόπους»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έπιασε τη φανέλα του Άγγελου Νεοφύτου και πετούσε από τη χαρά του!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΚ λύγισε τη Λάρισα και... περιμένει το ντέρμπι

Ελλάδα

|

Category image

Η Ομόνοια… επέστρεψε και δεν αφήνει κανέναν να πλησιάσει την κορυφή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Νιώθουμε ντροπή όλοι»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

«Τώρα που τελείωσε η Ευρώπη…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Kέρδισε τον Διγενή κι έκλεισε θέση στην εξάδα η Ένωση

Κύπρος

|

Category image

Ρεκόρ για την Πάφος FC που ξεπέρασε τις πεντάρες της Ομόνοιας και της ΑΕΚ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη