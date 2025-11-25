Ο Μαρκίνιος έτοιμος για την 500ή συμμετοχή του με την Παρί ΣΖ εναντίον της Τότεναμ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

 Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, αναμένει ότι ο αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης,  Μαρκίνιος θα κάνει την 500ή του εμφάνιση για τον σύλλογο όταν αύριο (26/11) θα αντιμετωπίσει την Τότεναμ στην 5η αγωνιστική της League phase του Champions Lea

Ο Μαρκίνιος, ο οποίος εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2013 σε ηλικία 19 ετών, έχει αναρρώσει από τραυματισμό και αναμένεται να φτάσει στο ορόσημο των 500 αγώνων, παίζοντας αύριο στο «Parc des Princes».

 «Αν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, θα παίξει. Πεντακόσιοι αγώνες είναι ένας απίστευτος αριθμός», δήλωσε (25/11) ο Λουίς Ενρίκε σε συνέντευξη Τύπου.

 

 «Είναι αρχηγός εδώ και πολύ καιρό, ένας διαφορετικός παίκτης, ένας πραγματικός ηγέτης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτόν.»

Και συνέχισε:

 «Έχουμε τρεις βαθμούς λιγότερους στη Ligue 1 σε σχέση με την ίδια στιγμή πέρυσι, αλλά έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ. Στο Champions League είμαστε βελτιωμένοι, ξέρουμε πώς πήγε η περασμένη σεζόν. Αμυντικά, η αίσθησή μου είναι ότι είμαστε καλύτεροι». 

 Τόνισε ότι η διαχείριση των επιστροφών από τραυματισμούς παρέμεινε δύσκολη, ιδίως στην περίπτωση του επιθετικού Ουσμάν Ντεμπελέ:

 «Κάθε φορά που ένας παίκτης επιστρέφει, είναι δύσκολο να ξέρεις πώς να το χειριστείς. Με τον Ουσμάν είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί από το συνηθισμένο. Μας αρέσει που τον έχουμε πίσω, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

 Ο Λουίς Ενρίκε είπε ότι η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν καλύτερα προετοιμασμένη από ό,τι όταν συνάντησε την Τότεναμ στο Super Cup της UEFA τον Αύγουστο.

 «Είναι μια καλή ανάμνηση γιατί τελείωσε καλά, αλλά και κακή αν σκεφτώ τα πρώτα 60 λεπτά  είχαμε πολλές δυσκολίες», είπε.

 «Τώρα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να προσπαθήσουμε να κυριαρχήσουμε στον αγώνα, αλλά θα είναι δύσκολο. Ατομικά έχουν πολλούς διεθνείς, είναι δυνατοί, ξεκίνησαν καλά τη σεζόν».

 

 Ο Ισπανός προπονητής  υπογράμμισε επίσης τη συμβολή των παικτών της ακαδημίας της Παρί Σεν Ζερμέν:

 «Είναι σημαντικό για εμάς και για αυτούς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις για την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά δεν φοβόμαστε να δώσουμε ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες αν έχουν την ποιότητα.

 Έχω δει πολλούς παίκτες να σκοράρουν γκολ, πολλούς να δίνουν ασίστ και ο αριθμός των γκολ είναι ήδη καλύτερος από πέρυσι. Ως ομάδα, είναι σημαντικό να έχουμε διαφορετικές λύσεις».

 Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στην πέμπτη θέση του Champions League μετά από τέσσερις αγώνες και στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1. 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

