Ολυμπιακός-Παρί: Επιστροφή στο ΣΕΦ με απαιτητικό τεστ για τους «ερυθρόλευκους»

Εντός έδρας απαιτητική δοκιμασία για τον Ολυμπιακό, στη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:15, Novasports Prime) στο ΣΕΦ την Παρί, θέλοντας να επιστρέψουν στις νίκες έτσι ώστε να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Για την προηγούμενη «διαβολοβδομάδα», οι Πειραιώτες αρχικά επιβλήθηκαν εύκολα με 95-78 και με κυριαρχική εμφάνιση της Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι όμως το οποίο στιγματίστηκε από τον νέο σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Κίναν Έβανς, ενώ δύο μέρες αργότερα ταξίδεψαν στην Ιταλία, εκεί όπου το πάλεψαν μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά τελικά ηττήθηκαν με το οριακότατο 88-87 από την Αρμάνι Μιλάνο.

Έτσι, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 7-4 μετά το πέρας 11 αγωνιστικών, ισοβαθμώντας με Ζάλγκιρις, Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα, ενώ παράλληλα βρίσκονται μόλις μία νίκη πίσω από Χάποελ και Ερυθρό Αστέρα, που συγκατοικούν στην κορυφή. Κόντρα στην Αρμάνι, οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούσαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως έκαναν την αντεπίθεσή τους στην τέταρτη περίοδο και είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν για να στείλουν το ματς στην παράταση, αλλά το τρίποντο του Βεζένκοφ στο φινάλε δεν ήταν εύστοχο. Την περασμένη Κυριακή (16/11), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβλήθηκε εύκολα μ,ε 88-64 του Προμηθέα στην Πάτρα, διευρύνοντας το εντός τω συνόρων νικηφόρο σερί του (7/7 στην Stoiximan GBL).

Στα αγωνιστικά, ο Νιλικίνα έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που του στέρησε τη συμμετοχή στα παιχνίδια με Ζάλγκιρις και Αρμάνι, όντας ξανά διαθέσιμος, ενώ από την άλλη εκτός δωδεκάδας θα μείνει ο ΜακΚίσικ, λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει στον προσαγωγό. Επιπλέον, αμφίβολο παραμένει το αν θα αγωνιστεί ο Γουόρντ, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα του. Εκτός παραμένουν οι Έβανς και Φαλ.

«Δεν πρέπει να παρασυρθούμε στον ρυθμό τους. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης. Είναι η πρώτη ομάδα σε σκορ από pick n roll. Χρειάζεται υπομονή στην επίθεση και έμφαση στα ριμπάουντ. Στα τελευταία ματς κάναμε αρκετά λάθη και πρέπει να προστατεύσουμε την μπάλα. Αν δεν εκτελέσεις σωστά, θα φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Το μπάσκετ τους είναι ιδιαίτερο, αλλά έχουν αδυναμίες. Έχουν εξελιχθεί από πέρσι, παρότι έχασαν αρκετούς βασικούς», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Όσον αφορά την Παρί, αυτή την στιγμή βρίσκεται εκτός πρώτης δεκάδας με ρεκόρ 5-6. Την προηγούμενη εβδομάδα αρχικά ηττήθηκε με 101-95 στην έδρα της από τον Παναθηναϊκό, ενώ στη συνέχεια αντέδρασε, νικώντας με 90-86 τη Βαλένθια, στη γαλλική πρωτεύουσα. Μακριά από την έδρα της έχει νικήσει Μακάμπι και Παρτίζαν, ενώ ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε και την Αρμάνι Μιλάνο. Το περασμένο Σάββατο επιβλήθηκε άνετα με 91-78 της Μπουργκ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 6-2 στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Στα αγωνιστικά, ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι δεν έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, με τους Ρόντεν και Στίβενς να παραμένουν εδώ και καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης, λόγω τραυματισμών.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ, Λούκα Καρντούμ και Έντουαρντ Ουντιάνσκι.

Στις συναντήσεις των δύο ομάδων για την περσινή σεζόν, η Παρί είχε πάρει τη νίκη με 96-90 στο ΣΕΦ, ενώ ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 90-73 στο Παρίσι. Οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες και σε φιλικό τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Κύπρο, με την Παρί να νικά με 90-87.

