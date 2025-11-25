F1: Τα σενάρια για τον τίτλο των οδηγών ενόψει Κατάρ

Και αυτό γιατί ο Βρετανός, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος στην «πόλη της αμαρτίας», είδε το προβάδισμά του να μειώνεται στους 24 βαθμούς σε σχέση με τον Αυστραλό «ομόσταυλό» του, Όσκαρ Πιάστρι, αλλά και τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, καθώς οι δύο «πιλότοι» έχουν πλέον από 366 βαθμούς, ενώ ο Νόρις προηγείται με 390. Ο 26χρονος οδηγός από το Μπρίστολ συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο, αλλά το προβάδισμά του δεν είναι τόσο... εμφατικό όσο αν είχε πάρει τους 18 βαθμούς από τη δεύτερη θέση στο Λας Βέγκας, οπότε θα είχε πλεονέκτημα 30 βαθμών σε σχέση με τους «διώκτες» του.

Λίγες ημέρες πριν τον αγώνα στο Κατάρ, απομένουν 58 βαθμοί προς διεκδίκηση, καθώς ο νικητής του γκραν πρι στο Κατάρ (30/11) και στο Άμπου Ντάμπι (7/12) θα πάρει 25 βαθμούς για την πρώτη θέση, ενώ στο πρώτο από τα δύο υπάρχει και ένας αγώνας σπριντ που προσφέρει οκτώ επιπλέον βαθμούς στον οδηγό που θα τερματίσει πρώτος σε αυτόν. Έτσι, εάν ο Νόρις τελειώσει το γκραν πρι στο Κατάρ έχοντας προβάδισμα τουλάχιστον 26 βαθμών σε σχέση με τους Πιάστρι και Φερστάπεν, θα έχει «κλειδώσει» τον τίτλο. Ο Βρετανός μπορεί να το καταφέρει με αρκετούς τρόπους, αλλά δεν μπορεί να εξασφαλίσει το «στέμμα» των οδηγών στη διάρκεια του σαββατιάτικου (29/11) αγώνα σπριντ. Και αυτό γιατί, ακόμη κι αν επικρατήσει στο σπριντ (οπότε θα πάρει τους οκτώ βαθμούς) και οι δύο «διώκτες» του δεν βαθμολογηθούν, το προβάδισμά του να ανέβει στους 32 βαθμούς, αλλά θα απομένουν ακόμη 50 βαθμοί προς διεκδίκηση. Έτσι, εάν ο Νόρις πάρει συνολικά αυτό το Σαββατοκύριακο δύο βαθμούς παραπάνω σε σχέση με Πιάστρι και Φερστάπεν, θα ανακηρυχθεί πρωταθλητής, καθώς θα βρεθεί στο +26 και θα απομένουν ακόμη 25 βαθμοί προς διεκδίκηση στο Άμπου Ντάμπι. Αυτό σημαίνει ότι ο τίτλος θα κριθεί είτε στο ίδιο το γκραν πρι του Κατάρ είτε στο Άμπου Ντάμπι.

Αναφορικά με σενάρια ενδεχόμενης ισοβαθμίας, εάν ο Νόρις τελειώσει το Σαββατοκύριακο στη "Lusail International Circuit" έχοντας πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό παραπάνω από Πιάστρι και Φερστάπεν και έχοντας πανηγυρίσει τη νίκη στο γκραν πρι του Κατάρ, ο τίτλος θα είναι δικός του. Σε αυτήν την περίπτωση ο Βρετανός θα έχει οκτώ νίκες, έναντι επτά του Αυστραλού και έξι του Ολλανδού, όπερ σημαίνει ότι, ακόμη κι αν κάποιος από τους άλλους δύο διεκδικητές του «στέμματος» πάρει την πρώτη θέση στο Άμπου Ντάμπι και ο Νόρις δεν βαθμολογηθεί, δεν θα έχει το πάνω... χέρι στην ισοβαθμία. Σε αυτό το σενάριο, ο Πιάστρι θα έχει οκτώ νίκες, όσες και ο Νόρις, αλλά θα χάσει βάσει του αριθμού των δεύτερων θέσεων (που αυτή τη στιγμή είναι 8-3 υπέρ του Βρετανού), ενώ ο Φερστάπεν θα ηττηθεί βάσει του αριθμού των νικητών (οκτώ έναντι επτά).

Εάν ο Νόρις πάρει ένα βαθμό παραπάνω από τον Πιάστρι στο Κατάρ, χωρίς να νικήσει στο γκραν πρι, ο Αυστραλός δεν αποκλείεται από τη «μάχη» του τίτλου. Και αυτό γιατί ο Πιάστρι μπορεί να πάρει τη νίκη στο Άμπου Ντάμπι και ο Βρετανός να μη βαθμολογηθεί, όπερ σημαίνει ότι οι δύο οδηγοί της McLaren θα έχουν τους ίδιους βαθμούς, αλλά ο Αυστραλός θα «στεφθεί» πρωταθλητής βάσει του αριθμού νικών (οκτώ ή εννέα έναντι επτά).

Εάν ο Νόρις πάρει ένα βαθμό παραπάνω από τον Φερστάπεν στο Κατάρ και ο Ολλανδός επικρατήσει στο γκραν πρι (πιθανό αν ο Βρετανός τερματίσει δεύτερος στο γκραν πρι και νικήσει στο σπριντ), ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν τίθεται εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Και αυτό γιατί, εάν ο Φερστάπεν πάρει άλλη μια νίκη στο Άμπου Ντάμπι και ο Νόρις δεν βαθμολογηθεί, θα έχουν τους ίδους βαθμούς, αλλά ο Ολλανδός θα «στεφθεί» πρωταθλητής βάσει του αριθμού νικών (οκτώ έναντι επτά).

