ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και παίζει στην πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Ρονάλντο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και παίζει στην πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Ρονάλντο!

Διαθέσιμος για την πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026 θα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος τελικώς τιμωρήθηκε με μόλις μία αγωνιστική για την αποβολή του στο ματς με την Ιρλανδία.

Ευχάριστα νέα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου το ερχόμενο καλοκαίρι!

Πριν από λίγες ημέρες, ο 40χρονος σούπερ σταρ είχε αποβληθεί κατά τη διάρκεια της ήττας της ομάδας του από την Ιρλανδία στο Δουβλίνο, καθώς χτύπησε με τον αγκώνα του στην πλάτη τον Ντάρα Ο' Σία, αντικρίζοντας την απευθείας κόκκινη κάρτα.

Για αυτή του την ενέργεια ο «CR7» κινδύνευε να τιμωρηθεί με δύο ή περισσότερες αγωνιστικές λόγω βίαιης συμπεριφοράς. Ωστόσο, φαίνεται πως έπεσε στα... μαλακά, αφού του επιβλήθηκε τιμωρία μόλις μίας αγωνιστικής, την οποία και εξέτισε στο ματς με την Αρμενία.

Κάπως έτσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα δώσει κανονικά το «παρών» στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026!

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάρτι της Τσέλσι στο Λονδίνο και σπουδαία διπλά για Λεβερκούζεν και Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός με σπασμένα φρένα, πάτησε την Παρτίζαν και την κορυφή!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάνοπλος ο Ολυμπιακός: Η αποστολή για το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ

Ελλάδα

|

Category image

Ικανός να γίνει… μνηστήρας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πήρε το θρίλερ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και συνεχίζει την αναρρίχηση η Ρεάλ Μαδρίτης!

EUROLEAGUE

|

Category image

«Έσπασε το ρόδι» η Μπενφίκα, «βόμβα» της Ουνιόν στην Πόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Σείστηκε το Telekom Center Athens για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνέχισαν με ατομικό Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Ντεσπόντοφ

Ελλάδα

|

Category image

Αυτά «έφταιξαν» και έφεραν την ήττα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ποκονιόλι και Ζακάρια ενόψει Πάφος FC: «Έχουμε πολλές πιθανότητες»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βραβεύθηκαν οι πρωταθλητές 2025 του Αναπτυξιακού Προγράμματος - Δυνατή συνέχεια στη συνεργασία Χαραλαμπίδης Κρίστης και ΚΟΕΑΣ το 2026

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η FIFA ανακοίνωσε τα 4 γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλόνσο: «Ελπίζω αύριο να κερδίσουμε πρώτη φορά στην Ελλάδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Θλάση στον δικέφαλο ο Λαφόν, φλεγμονή στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Ελλάδα

|

Category image

Ο αγώνας της Μπόντο Γκλιμτ με τη Γιουβέντους θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θυμίζει πίστα του σκι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη