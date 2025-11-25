Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και παίζει στην πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Ρονάλντο!

Ευχάριστα νέα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου το ερχόμενο καλοκαίρι!

Πριν από λίγες ημέρες, ο 40χρονος σούπερ σταρ είχε αποβληθεί κατά τη διάρκεια της ήττας της ομάδας του από την Ιρλανδία στο Δουβλίνο, καθώς χτύπησε με τον αγκώνα του στην πλάτη τον Ντάρα Ο' Σία, αντικρίζοντας την απευθείας κόκκινη κάρτα.

Για αυτή του την ενέργεια ο «CR7» κινδύνευε να τιμωρηθεί με δύο ή περισσότερες αγωνιστικές λόγω βίαιης συμπεριφοράς. Ωστόσο, φαίνεται πως έπεσε στα... μαλακά, αφού του επιβλήθηκε τιμωρία μόλις μίας αγωνιστικής, την οποία και εξέτισε στο ματς με την Αρμενία.

Κάπως έτσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα δώσει κανονικά το «παρών» στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026!

